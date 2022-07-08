別把新北當備胎！　藍委轟林佳龍「拋3問」：不該是次等選擇

▲林佳龍赴龍山寺參香。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨積極佈局雙北市長選舉，無任所大使林佳龍積極爭取台北市長提名，但據了解，中午他與總統蔡英文見完面後，林佳龍終於鬆口決定挑起大樑，承擔新北市選舉這一局。對此，國民黨立委洪孟楷怒批，之前一直表態要選台北市長，現在又轉向選新北，「到底把400萬人口的新北市當什麼！」新北不應該是林佳龍沒魚蝦也好的次等選擇。

據了解，早在今年初，林佳龍就當面向蔡英文說明不選新北市長的理由，蔡英文則表示尊重林的意願，然而，這段時間黨內高層持續勸進林佳龍，讓林認真思考參選新北市的可能性，今天林也在與蔡英文會面時，鬆口決定挑大樑。

洪孟楷在臉書上指出，距離年底選戰不到五個月時間，突然大轉彎林佳龍要選新北。之前一直表態要選台北市長，最後得不到蔡英文關愛的眼神而突然又轉向選新北市長，市民不禁要問「到底把400萬人口的新北市當什麼！」新北不應該是林佳龍沒魚蝦也好的次等選擇。

洪孟楷說，其實最早2021年林佳龍卸任交通部長後，地方就一直傳言會來選新北市長，如今繞了一大圈，只剩五個月不到的時間才決定參選，他三問林佳龍：

一、是真心要為市民服務、還是只是找個位子延續政治生命？

二、高層跟你做了什麼交換條件？讓林棄台北選新北？

三、淡北聯外道路被中央卡了兩年多；2021年信誓旦旦要全力加速推動，要不要代表新北市民向蘇貞昌抗議！

洪孟楷也說，民進黨此次縣市長選舉，已經有一個信誓旦旦說不選桃園卻始亂終棄新竹市民的林智堅，再來一位一直拒絕新北的林佳龍，政治算計大於城市發展，就是這是民進黨縣市長佈局給大眾看到的嘴臉。

