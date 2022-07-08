　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

別把新北當備胎！　藍委轟林佳龍「拋3問」：不該是次等選擇

▲▼林佳龍赴龍山寺參香。（圖／林佳龍辦公室提供）

▲林佳龍赴龍山寺參香。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨積極佈局雙北市長選舉，無任所大使林佳龍積極爭取台北市長提名，但據了解，中午他與總統蔡英文見完面後，林佳龍終於鬆口決定挑起大樑，承擔新北市選舉這一局。對此，國民黨立委洪孟楷怒批，之前一直表態要選台北市長，現在又轉向選新北，「到底把400萬人口的新北市當什麼！」新北不應該是林佳龍沒魚蝦也好的次等選擇。

據了解，早在今年初，林佳龍就當面向蔡英文說明不選新北市長的理由，蔡英文則表示尊重林的意願，然而，這段時間黨內高層持續勸進林佳龍，讓林認真思考參選新北市的可能性，今天林也在與蔡英文會面時，鬆口決定挑大樑。

洪孟楷在臉書上指出，距離年底選戰不到五個月時間，突然大轉彎林佳龍要選新北。之前一直表態要選台北市長，最後得不到蔡英文關愛的眼神而突然又轉向選新北市長，市民不禁要問「到底把400萬人口的新北市當什麼！」新北不應該是林佳龍沒魚蝦也好的次等選擇。

洪孟楷說，其實最早2021年林佳龍卸任交通部長後，地方就一直傳言會來選新北市長，如今繞了一大圈，只剩五個月不到的時間才決定參選，他三問林佳龍：

一、是真心要為市民服務、還是只是找個位子延續政治生命？
二、高層跟你做了什麼交換條件？讓林棄台北選新北？
三、淡北聯外道路被中央卡了兩年多；2021年信誓旦旦要全力加速推動，要不要代表新北市民向蘇貞昌抗議！

洪孟楷也說，民進黨此次縣市長選舉，已經有一個信誓旦旦說不選桃園卻始亂終棄新竹市民的林智堅，再來一位一直拒絕新北的林佳龍，政治算計大於城市發展，就是這是民進黨縣市長佈局給大眾看到的嘴臉。
 

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／安倍晉三中槍身亡！普丁哀悼：他是真正的愛國者
快訊／鴻海前發言人丁祈安驚傳「腦溢血」離世
王力宏神隱半年露面！密友心疼揭他「暴瘦一圈」近況曝光
安倍晉三成槍下亡魂　網怒譙「兇嫌家人剉咧等」
安倍晉三中彈亡！急診醫揭「槍傷3點最複雜」：最難處理的外傷
李沛旭甜牽手新娘　正妹妻「漂亮側臉」首曝光
安倍遇刺亡！40年前1張舊照「激似男星」曾掀轟動
安倍「寵妻」無極限！風光迎娶森永千金　結婚35年超恩愛
2槍射殺安倍！槍手就住3公里外　高中跳啦啦隊「個性溫和」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

挺台鳳梨、宣示「台灣有事即日本有事」　安倍晉三挺台事蹟一次看

致謝安倍晉三挺台　柯文哲嘆台灣痛失老友：台日關係很大的損失

「全球因這顆子彈心在淌血」　何志偉悼安倍：日贈台疫苗推手

曾贈墨寶「不動心」　柯文哲悼安倍晉三：台灣痛失一位摯友

安倍遇刺亡！李來希問「怎看台日未來發展」　網竟回「讚」超逆風

安倍晉三搶救不治　蘇貞昌哀悼：台灣失去一位堅定的好朋友

「我們將繼續推進台日友誼」　陳菊：安倍晉三精神將永誌台灣人心中

快訊／安倍晉三搶救不治！蔡英文痛心遺憾　「台灣失去了重要摯友」

譴責暴力！安倍晉三遇刺　馬英九：相當震驚與悲傷

安倍晉三長期致力東亞和平　陳宗彥不捨友邦好友：繼續與國際合作

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

挺台鳳梨、宣示「台灣有事即日本有事」　安倍晉三挺台事蹟一次看

致謝安倍晉三挺台　柯文哲嘆台灣痛失老友：台日關係很大的損失

「全球因這顆子彈心在淌血」　何志偉悼安倍：日贈台疫苗推手

曾贈墨寶「不動心」　柯文哲悼安倍晉三：台灣痛失一位摯友

安倍遇刺亡！李來希問「怎看台日未來發展」　網竟回「讚」超逆風

安倍晉三搶救不治　蘇貞昌哀悼：台灣失去一位堅定的好朋友

「我們將繼續推進台日友誼」　陳菊：安倍晉三精神將永誌台灣人心中

快訊／安倍晉三搶救不治！蔡英文痛心遺憾　「台灣失去了重要摯友」

譴責暴力！安倍晉三遇刺　馬英九：相當震驚與悲傷

安倍晉三長期致力東亞和平　陳宗彥不捨友邦好友：繼續與國際合作

陳彥婷健檢全身麻醉「臉超ㄎㄧㄤ」！　醜照曝光網笑爆：太可愛

當年台下看他拿獎⋯邱澤偕許瑋甯出席北影　歌手「前任」低調祝福

東元6月營收創新高！　三大事業群皆超過雙位數成長

普丁哀悼安倍：他是真正的愛國者　在戰場保護國家利益死路一條

戴資穎明大馬大師賽4強賽對手出爐　第23度對決陳雨菲拼復仇

「對自己有交代」　高國慶可惜900打點來晚了

陸正妹記者直播「安倍遭槍擊」落淚！她慘被出征道歉：我是中國人

曾跟隨郭台銘、尹衍樑！鴻海前發言人丁祈安驚傳「腦溢血」離世

運動也要美！楊丞琳分享最愛4款Bra Top，後V、單肩設計超加分

男獨攀奇萊東稜身體不適失聯！　順利尋獲直升機吊掛下山

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

政治熱門新聞

深綠醫轟林智堅懶到人神共憤　文字重複率42%

安倍晉三不治！台灣民代齊哀悼　她更列挺台事蹟

陳時中可望參選　李秉穎揭下任指揮官人選是他

陳建仁大膽預測：7月中確診跌破萬人　不用怕BA.5

台北市長提名等一個人？　陳建仁首鬆口「下一步」

快訊／林佳龍態度轉彎！　鬆口「願挑起新北市長大樑」

快訊／安倍晉三搶救不治！蔡英文痛心遺憾　「台灣失去了重要摯友」

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

快訊／安倍晉三中彈　蔡英譴責暴力行為

獨／忙選民服務猛吞止痛藥忍頭痛　台中最年輕議員驚傳患腦動脈瘤開顱

快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面

論文打不下去派徐巧芯轉移焦點？她感嘆：凸顯無知

快訊／何志偉踢爆：金六結過半確診　新兵邊跑邊咳還沒有量體溫

安倍晉三遭槍擊逝世　外交部深切哀悼

更多熱門

相關新聞

快訊／林佳龍態度轉彎！　鬆口「願挑起新北市長大樑」

快訊／林佳龍態度轉彎！　鬆口「願挑起新北市長大樑」

民進黨積極佈局雙北市長選舉，無任所大使林佳龍積極爭取台北市長提名，但層峰仍持續探詢他轉戰新北的意願，據了解，總統蔡英文今（8日）中午約見林佳龍，再度勸進他轉戰新北市長，林佳龍終於鬆口決定挑起大樑。

林佳龍見蔡英文點頭選新北？　侯友宜：努力把工作做好

林佳龍見蔡英文點頭選新北？　侯友宜：努力把工作做好

林佳龍點頭選新北？她曝是林陣營急放話　「黨中央還有口袋名單」

林佳龍點頭選新北？她曝是林陣營急放話　「黨中央還有口袋名單」

「安倍晉三與台灣關係友好」　侯友宜：祝福他脫離險境，一切平安

「安倍晉三與台灣關係友好」　侯友宜：祝福他脫離險境，一切平安

快訊／終於點頭選新北？　林佳龍今見蔡英文

快訊／終於點頭選新北？　林佳龍今見蔡英文

關鍵字：

新北林佳龍洪孟楷

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

安倍妻子抵達奈良！「全身黑」直奔醫院

快訊／林青霞6字最新回應！

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面