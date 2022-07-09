共機又飛越中線　民進黨砲轟：不負責任的挑釁行徑

▲中共「運8」遠干機。（資料照／國防部提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對中共軍機昨（8日）飛越台灣海峽中線一事，民進黨今（9日）表示，中共當局一再對台軍事滋擾，不僅衝擊兩岸關係，更嚴重破壞區域安全秩序。民進黨予以強烈譴責，並要求中共當局立即停止不負責任的挑釁行徑。

國防部昨天下午發表聲明指出，中共空軍戰機於今日上午越過海峽中線，進入我空域，被國軍強勢驅離，但未公布機型、數量、航跡。國防部昨晚間再發表聲明表示，有9架共機進入我國西南空域，不包含跨越海峽中線的共機航跡。

對此，民進黨指出，在兩岸關係上，我們始終採取不挑釁、不屈服的態度，並獲得國內民眾和國際社會的支持。然而，中共軍事擾台次數與規模卻是變本加厲，不僅顯示中共當局從未放棄對台野心，也在在證明製造兩岸緊張、破壞國際規則與現狀的罪魁禍首就是中共本身。

民進黨強調，台灣不會從事軍事對抗，非常希望能與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。但若台灣任何一寸主權與民主自由的生活方式遭受威脅，台灣有堅定自我防衛的決心與能力，也必將竭盡全力捍衛自己。

民進黨正告中共當局，任何文攻武嚇手段，都無法驅使台灣向極權主義低頭，切勿誤判情勢、試圖破壞區域和平穩定現狀。民進黨同時也呼籲朝野不分黨派，此刻應該一致對外、共同譴責中共粗暴行為，與全民一起捍衛國家主權與安全。