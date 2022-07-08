「我們失去了一位好朋友」安倍晉三身亡　國民黨：全黨上下十分難過

▲日本前首相安倍晉三8日遭槍擊離世。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

安倍晉三8日在日本當地時間10點30分當街演說，卻遭兇嫌山上徹也槍殺，無奈搶救半天仍回天乏術，享壽67歲，驟逝消息震驚全球。國民黨發新聞稿指出，民主社會的最高價值，應是理性、和平、非暴力的對話與討論，國民黨嚴正反對並嚴厲譴責任何形式的違法暴力行為。

國民黨指出，謹向安倍前首相的家屬表達最深切的哀悼與慰問之意，並且嚴厲譴責所有不理性、違法的暴力行為，這深深違反了民主法治社會的基本原則。

國民黨表示，今天得知這個消息非常沉痛、遺憾失去一位長期支持台灣的老朋友，除了表達深切的不捨，也期望真相早日水落石出，以慰安倍晉三前首相的在天之靈，也還給家屬與世人一個交代。

國民黨說明，安倍晉三前首相生前對臺日雙方的友好關係貢獻十足心力；他也曾在去(2021)年臺灣本土疫情爆發、疫苗數量極度不足的情況下，與其他自民黨國會議員，推動日本政府5度贈送AZ疫苗，共390萬劑予臺灣，可謂是一場及時雨。安倍前首相也曾在2010年與2011年，兩度以卸任首相的身分訪問臺灣，並與時任中華民國總統馬英九會面，雙方就臺日交流與產業合作交換了許多意見。

國民黨說，今天驚聞安倍首相遇襲意外，全黨上下第一時間都感到十分震驚、難過，並急切期盼安倍首相能夠順利脫險的好消息傳來，對於安倍搶救不治離世，全黨都感到十分遺憾、悲痛。

國民黨也說，「日本失去了一位有力的領導者、政治家，我們失去了一位好朋友。」國民黨謹向安倍晉三前首相的家屬及日本政府，致上最高的哀悼與敬意。