前日相安倍中彈身亡　跨黨立委表達哀悼：台灣人萬分不捨

▲日本前首相安倍晉三辭世。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相安倍晉三今（8日）在奈良市發表演說時，遭人從背後開槍擊中左胸，當場疑似就失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治，享壽67歲。立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文表示，安倍一直是台日關係發展越加深厚的重要人物，台灣人萬分不捨，並譴責一切的暴力行為。

郭國文表示，安倍晉三遇槍擊一事震驚了世界各國，第一時間日媒報導資訊相當混亂，僅知立即將安被送醫急救，當下奈良縣警亦將現行犯逮捕。除了震驚，台灣政壇也紛紛發文祈禱安倍晉三能夠平安，不料，經幾個小時的搶救，安倍晉三仍於傍晚宣告搶救不治而離世。疫情尚未結束，安倍尚未能訪台就中彈身亡，除了震驚全球，更讓台灣人有萬分的不捨。

郭國文表示，身為立法院「亞東國會議員友好協會」會長，深表對安倍晉三的感謝，同時也相當遺憾。過去郭國文一直有意邀請安倍晉三疫情後訪台，安倍一直是台日關係發展越加深厚的重要人物，過去曾多次發表挺台言論而受台灣人敬重，因而一直盼著他能以卸任首相身分至台灣國會演講，如今只能抱憾。

立法院「亞東國會議員友好協會」成員，包括民進黨立委伍麗華、何志偉、何欣純、吳玉琴、吳思瑤、沈發惠、周春米、林楚茵、林靜儀、邱志偉、高嘉瑜、張宏陸、張廖萬堅、許智傑、黃國書、趙天麟、劉世芳、鍾佳濱、蘇巧慧、郭國文、黃世杰、陳素月、羅美玲、林宜瑾、范雲、國民黨立委陳玉珍、李德維、溫玉霞、羅明才、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智、無黨籍立委林昶佐等人共同表達哀悼致意，同時也感謝安倍晉三近年來為台灣發聲，肯定他在台日關係上的努力，同時譴責一切的暴力行為發生。