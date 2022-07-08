安倍晉三中槍傷重不治　時代力量哀悼：遺憾永遠失去挺台友人

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相安倍晉三今（8日）於奈良市參加選舉造勢時，突遭槍擊中彈當場「心肺停止」，下午傳出不幸消息，安倍晉三經搶救後仍不治辭世，享壽67歲。對此，時代力量發布聲明稿表達哀悼指，面對如此令人震驚的消息，謹致上誠摯哀悼之意，並請安倍前首相家人節哀。

時代力量表示，安倍晉三曾兩度擔任日本首相，是日本史上執政任期最長的首相，在外交立場方面，安倍前首相「親美」、「友台」立場鮮明，並對中國及北韓態度強硬。自2020年9月卸任後，安倍仍經常表示對台灣的關心，先前，在台灣鳳梨等農產品遭中國政治干預禁止輸入後，安倍前首相透過社群為台灣鳳梨宣傳；去年國內本土疫情肆虐期間，安倍前首相也透過其影響力，推動日本政府捐贈疫苗給台灣，是幕後的重要功臣。

時代力量表示，今年2月烏俄戰爭爆發時，安倍公開表示「台灣有事態就是日本有事態」，同時高分貝向美國喊話，要求美國要明確表態捍衛台灣，以避免中共入侵，並呼籲美國改變歷來所採取的「戰略模糊」政策。此外，安倍多次以國家稱呼台灣，也多次表達台日友好，台灣與日本擁有共同的普世價值。在安倍各種友台措舉的帶動下，也確實提升日本社會對台灣的好感。

時代力量指出，對於安倍晉三在世時對台灣種種的友好之舉，時代力量感念於心，十分遺憾台灣永遠失去這位令人敬重的挺台友人，同時也再次表達安倍前首相的感謝與敬意。在此哀傷的時刻，時代力量共同懷念這位挺台不遺餘力的日本前內閣總理大臣。