感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

▲憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品。（圖／台大雲林分院／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情肆虐國際間這段時日以來，今年國內疫情面臨高原期，醫護人員比以往花費更多的時間及精力對抗疫情、照護確診患者。憶霖企業為感謝醫護人員於防疫貢獻與心力，捐贈熱銷商品海帶芽沖泡湯包予台大醫院、台大北護分院、台大雲林分院、成大斗六分院，為防疫人員打氣並至上萬分尊敬與感激。

憶霖企業指出，疫情嚴峻連續數月期間，醫護人員大多忙碌、無暇休息，憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品沖泡式海帶芽湯包，以暖暖湯飲富含營養補提供給醫護人員喘息空檔補充體力療癒，以感謝醫護人員，兩年多來的防疫努力。

▲憶霖企業由陳志宗顧問、總經理林家如前往臺大醫院捐贈醫護人員慰問物資。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

憶霖企業表示，本著「取之於社會，用之於社會」為出發點，與大家一起團結抗疫，度過此波疫情難關，望透過物資捐增，能為醫護人員鼓勵與打氣，防疫之路十分艱辛，憶霖企業也時時叮嚀內部同仁做好防疫，保護自己，預防新冠肺炎不是只有醫護責任，是每一位同仁的義務。

▲憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品。（圖／台大北護分院／記者蔡佩旻翻攝）

創立於1987年的憶霖企業，30年來對品質的堅持不懈，到目前據點遍佈亞洲深獲國內外消費者的信賴，國內外生產基地不僅通過FSSC22000、ISO22000、HACCP驗證，依專業需求更獲得有機農糧食品、有機畜產品等驗證。

憶霖集團自創業時起就徹底落實「安全、美味、創新、方便、健康」五大精神；並持續革新以因應時代變化，以「實現顧客需求」為目標，這一切都是為了滿足消費者標準的期待，並為全球食品產業的發展盡一份心力。

▲憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品。（圖／成大斗六分院／記者蔡佩旻翻攝）



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