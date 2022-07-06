　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

▲憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品。（圖／台大雲林分院／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情肆虐國際間這段時日以來，今年國內疫情面臨高原期，醫護人員比以往花費更多的時間及精力對抗疫情、照護確診患者。憶霖企業為感謝醫護人員於防疫貢獻與心力，捐贈熱銷商品海帶芽沖泡湯包予台大醫院、台大北護分院、台大雲林分院、成大斗六分院，為防疫人員打氣並至上萬分尊敬與感激。

憶霖企業指出，疫情嚴峻連續數月期間，醫護人員大多忙碌、無暇休息，憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品沖泡式海帶芽湯包，以暖暖湯飲富含營養補提供給醫護人員喘息空檔補充體力療癒，以感謝醫護人員，兩年多來的防疫努力。

▲憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲憶霖企業由陳志宗顧問、總經理林家如前往臺大醫院捐贈醫護人員慰問物資。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

憶霖企業表示，本著「取之於社會，用之於社會」為出發點，與大家一起團結抗疫，度過此波疫情難關，望透過物資捐增，能為醫護人員鼓勵與打氣，防疫之路十分艱辛，憶霖企業也時時叮嚀內部同仁做好防疫，保護自己，預防新冠肺炎不是只有醫護責任，是每一位同仁的義務。

▲憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品。（圖／台大北護分院／記者蔡佩旻翻攝）

創立於1987年的憶霖企業，30年來對品質的堅持不懈，到目前據點遍佈亞洲深獲國內外消費者的信賴，國內外生產基地不僅通過FSSC22000、ISO22000、HACCP驗證，依專業需求更獲得有機農糧食品、有機畜產品等驗證。

憶霖集團自創業時起就徹底落實「安全、美味、創新、方便、健康」五大精神；並持續革新以因應時代變化，以「實現顧客需求」為目標，這一切都是為了滿足消費者標準的期待，並為全球食品產業的發展盡一份心力。

▲憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲憶霖企業本著「卓越共好」的核心價值精神，期望能為醫護人員進一份心力，一起團結抗疫。主動於疫情升溫期間，陸續捐贈多家醫院熱銷商品。（圖／成大斗六分院／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►糖醋醬1小盒5元好貴！網狂推2種「神複製麥當勞」：1大罐30元爽吃

►丟爆裂物討債「越南共犯坑同鄉不手軟」　狼牙棒開山刀排滿桌

►雲林漁村慣竊深夜順手牽車　台西警6小時迅速查緝破案

►斗六玉米攤創新美式大腸包小腸 　送出百份挺醫護散播愛

►獨／撒泡尿被偷70萬！老賊守小7窗前座位　他下車急衝廁所慘了

ET快訊
「磨到破皮了」小三鹹濕cosplay　人夫嗨翻
台灣先生谷月涵：台股再跌有限　「這關鍵」決定反彈勝敗
快訊／許藍方5點聲明反擊！　揭1000萬元內幕
定期定額0050「沒賺反倒賠」急了！　網見1句話酸爆：你別買
快訊／民進黨雙北市長人選10天內揭曉！　17日全代會前完成提
獨／全台首設「機車道區間測速」　車禍反增加！數據曝光
BA.5入侵台中！一家三口自美國返台　接機親友全遭感染
黃嘉千的「大咖律師」背景超狂！曾幫討16億贍養費　福原愛大S

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

眼鏡男「出沒」彰化豪宅！偷了女主人私房錢　驚悚畫面曝光

建立「救災基本小隊帶隊官」機制　落實管理健全救災效率

南青少年職涯規劃研習營　助青年學子做好職涯規劃

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

2022年台南芒果評鑑結果揭曉　 農民康英滄獲得特等獎殊榮

設罝住宅用火災警報器有用嗎？　黃偉哲說話了！

台南安南區透天厝傳火警　住宅警報器奏功大響

落實徧鄉環保　台東成功鎮5部落試辦定點定時資源回收

台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場　開缺131名

台東縣焚化廠各項污染物檢測報告出爐　排放數值均符合規定

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台中首見「奶粉法拍會」！　3人廝殺競標...狂省4千元

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

眼鏡男「出沒」彰化豪宅！偷了女主人私房錢　驚悚畫面曝光

建立「救災基本小隊帶隊官」機制　落實管理健全救災效率

南青少年職涯規劃研習營　助青年學子做好職涯規劃

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

2022年台南芒果評鑑結果揭曉　 農民康英滄獲得特等獎殊榮

設罝住宅用火災警報器有用嗎？　黃偉哲說話了！

台南安南區透天厝傳火警　住宅警報器奏功大響

落實徧鄉環保　台東成功鎮5部落試辦定點定時資源回收

台東縣111學年國中小暨幼兒園正式教師甄選今登場　開缺131名

台東縣焚化廠各項污染物檢測報告出爐　排放數值均符合規定

日本情侶闖旅遊勝地「野外露出」PornHub爆紅！　結果遭檢舉慘了

沒藍營參選人要跟蔣萬安掛看板？　本人貼照片澄清：別被認知作戰！

拉拉半夜生病突然不能走路　「全家出動」揹狗衝醫院背影超暖

台東+492　首批Novavax即將配送7／9開打

老不修！變態公公露鳥要媳婦幫洩慾　遭拒只好自己來...下場慘曝

北大教授陳春花被指「軍師」…任正非親自開車接　華為發文撇清

普丁可能提議停火！就等達成「這目標」　澤倫斯基將陷入兩難

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」：禍害台灣20年

「泰」好喝！精選台北13家必追泰式奶茶　還有正宗道地小吃一次看

眼鏡男「出沒」彰化豪宅！偷了女主人私房錢　驚悚畫面曝光

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

地方熱門新聞

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

司機國道停路肩捆貨　遭撞飛不治

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

台南運河「救生讚」再度搶救人命

台南安南區透天厝傳火警住警器大響

設罝住宅用火災警報器有用嗎？

「抽百萬好禮」大放送

2022連江縣長選戰　曹爾元：文化讓家園偉大

2022台南購物節7月開跑

屏東市長參選人周佳琪服務處6日成立

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

全台第一部「MUJI無印良品移動服務車」在台東

台東在地原音　田明新+查瑪克駐村創作線上聽

更多熱門

相關新聞

爆裂物討債越南共犯狠心坑同鄉　狼牙棒開山刀排滿桌

爆裂物討債越南共犯狠心坑同鄉　狼牙棒開山刀排滿桌

嚴防選舉期間發生各類重大案件，雲林地檢署與雲林縣警局規劃執行「111年第1次全縣同步掃黑專案行動」，檢警合作共計動員120名警力、聲請核發8張搜索票及19張拘票，檢肅瓦解3個暴力犯罪集團，查獲犯嫌25人，藉以嚇阻、約制不法幫派活動及氣燄，全案依組織犯罪、恐嚇罪、毒品罪移送雲林地檢署偵辦。

北港朝天宮最遠分靈自南非返台進香

北港朝天宮最遠分靈自南非返台進香

雲林+1032　確診數較上週降24%

雲林+1032　確診數較上週降24%

男暗夜誤闖台61線　警馳援解困護送返家

男暗夜誤闖台61線　警馳援解困護送返家

雲林漁村慣竊順手牽車　台西警6小時迅速破案

雲林漁村慣竊順手牽車　台西警6小時迅速破案

關鍵字：

憶霖企業雲林斗六市醫護抗疫

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面