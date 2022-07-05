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斗六玉米攤創新美式大腸包小腸 　送出百份挺醫護散播愛

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六莊敬路一家烤玉米攤臨近成大斗六分院，去年疫情期間體恤醫護加班辛苦，特地準備自創美式口味大腸包小腸贈送到醫院慰問打氣，雲林縣疫情已過高原期，業者想把當初的愛心繼續延續，今（5）日準備了100份捐贈百份給臺大雲林分院醫護人員，用行動挺醫護打氣顧地方醫療量能。

▲斗六莊記烤玉米準備了100份大腸包小腸，捐贈台大雲林分院醫護人員，用行動挺醫護打氣顧地方醫療量能。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六莊記烤玉米準備了100份大腸包小腸，捐贈台大雲林分院醫護人員，用行動挺醫護打氣顧地方醫療量能。
（圖／記者蔡佩旻攝）

莊記烤玉米的老闆娘表示，自己是單親家庭，媽媽常靠著小餐車做著大腸包小腸的微薄收入撫養我們三姊妹，如今媽媽年邁身體比較不好，自己傳承了媽媽且創了新口味在網路上很受網民喜愛，但最近又遇到疫情嚴重影響各行各業，雖然自己的生意也大大受到影響，為了感謝醫護人員守護我們的健康對抗疫情站在最前線，今日自己小小的舉動，來感謝這些辛苦的醫護人員。

台大雲林分院院長室林宏茂顧問表示，謝謝老闆娘將新口味的大腸包小腸與醫護人員分享，疫情期間醫護人員確實比較辛苦，目前中南部疫情稍緩，但確診數也還算不少，對第一線人員來說壓力還是很大，感謝莊記烤玉米老闆娘的善舉，讓醫護人員透過品嚐小吃紓解壓力，並得到社會的支持，繼續撐下去照顧鄉親。

雲林縣議員邱世文表示，近來疫情嚴重影響我們大家的生活，擺攤生意也大受影響，今天看到也要謝謝莊記烤玉米店，在收入受到疫情嚴重影響下，老闆娘還特別再把今日的時間及生意挪出來，來感謝來為這些辛苦的醫護人員打氣。

▲斗六莊記烤玉米準備了100份大腸包小腸，捐贈台大雲林分院醫護人員，用行動挺醫護打氣顧地方醫療量能。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六莊記烤玉米準備了100份大腸包小腸，捐贈台大雲林分院醫護人員，用行動挺醫護打氣顧地方醫療量能。
（圖／記者蔡佩旻攝）

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