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獨／撒泡尿被偷70萬！老賊守小7窗前座位　他下車急衝廁所慘了

▲虎尾林森路一家7-11停車場發生竊盜案，慣竊鎖定貨車司機車上貨款行竊。（圖／翻攝google地圖街景）

▲虎尾林森路一家7-11停車場發生竊盜案，慣竊鎖定貨車司機車上貨款行竊。（圖／翻攝google地圖街景）

記者李政遠／雲林報導

雲林7月2日發生一起冷藏貨車司機因內急停妥車急奔廁所，出來後發現放在副駕駛座椅上的包包內含鑰匙及現金整個不翼而飛，由於內含大量現金，立即向警方報案，警方調閱監視器後發現是一名慣竊所為，立即向檢方申請拘票及搜索票，將竊賊追緝到案，依竊盜罪嫌移送法辦並聲押獲准。

據了解，鐘姓冷藏貨車司機因內急前往便利商店上廁所，而冷藏車須保持低溫運轉無法熄火，車門的中控鎖壞掉尚未修理，大意之下沒將包包隨身帶下車，前後約2分鐘時間返回車上，包包已不翼而飛，鐘男上車發現後驚呆，因包包內有70萬現金，急忙向警方報案。

警方到場後調閱監視器畫面，鎖定一名金姓慣竊涉有重嫌，金男原本坐在靠窗吧台，發現司機下車直奔廁所，金男隨即起身往冷藏貨車接近，試探車門未上鎖後即一把抓走司機放置車上的包包，跨上機車揚長而去。因該名慣竊居無定所，警方立即向檢方申請拘票及搜索票展開追緝。

據悉，金嫌（43歲，台北人）為遊牧盜賊，原本與女友一起從北到南一路犯案，與女友分開後短時間內於雲林轄內犯下多起竊案，雖遭警方逮補多次函送雲林地檢署均以交保候傳，可是金嫌卻死性不改持續犯案，此次所竊現金龐大，警方立即展開追緝，於雲林境內逮獲金嫌，起出贓物帶回警局偵辦，但包包內僅剩2副鑰匙，警訊時竊賊辯稱得手時包內並無現金，警方依竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦，檢方認為竊嫌未透露實情，向法院聲請羈押獲准。

▲虎尾林森路一家7-11停車場發生竊盜案，慣竊鎖定貨車司機車上貨款行竊。（圖／民眾提供）

▲司機放置於貨車上的包包遭竊，損失鑰匙及現金70萬。（圖／民眾提供）

►聽Podcast #我在案發現場

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