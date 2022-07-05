男騎電動車暗夜誤闖台61線刁車　北港警馳援解困護送返家

▲警方在台61線北上路肩發現獨自推著電動機車的蔡男，夜間視線昏暗，不時又有大型車輛呼嘯而過，險象環生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
一名患有智能障礙的蔡姓男子昨（4）日晚間20時許，騎著電動機車誤闖台61線西濱快速道路。北港警分局接獲民眾報案，稱台61線253k處有人在路肩推車行走，相當危險請求警方協助，椬梧派出所副所長劉又嘉、警員許文哲立即趕赴現場，查明相關資料後護送蔡男返家，家中正忙著找人的家屬見蔡男平安頻頻道謝。
北港警分局椬梧派出所副所長劉又嘉表示，蔡姓男子44歲，住在嘉義縣東石鄉，外出疑似天色昏暗，失去方向感後誤騎上快速道路，在中途時所騎乘電動機動車電力耗盡，受困快速道路路肩，便推著電動車盲目望前走，由於夜間視線昏暗，不時又有大型車輛呼嘯而過，險象環生。
警方獲報後立即前往，隨後於北上路肩發現獨自推著電動機車的蔡男，因距離下一個匝道出口尚有5公里距離，為了安全起見，遂先將男子所騎乘的電動車放置於巡邏車上，將他載回警所進一步核對身份，並在查明其住處與相關資料後護送蔡男返家。
分局長蔡培元提醒用路人，出門前除要檢查車況，也要注意行車路線，萬一機車誤上快速道路不要慌張，可尋找最近的出口至平面道路，或是撥打110電話請警方協助引導安全離開快速道路，避免因路況不熟，發生危險。
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