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疫情影響睽違2年　北港朝天宮最遠分靈自南非返台進香

▲防疫的漫長路程經歷兩年疫情肆虐與暴動，在媽祖神恩庇祐之下十方信眾均安然渡過。（圖／朝天宮提供）

▲開普敦朝天宮近兩年因疫情「南非媽」不同意返台，示意留非抗疫護民，如今疫情緩和，今年請示終獲同意回娘家，預定明天進香。（圖／朝天宮提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

南非開普敦位處非洲最南端印度洋與大西洋兩大洋流交會處，亦是我國遠洋漁船整補重要基地。當地有雲林北港朝天宮媽祖最遠的分靈「開普敦朝天宮」，多年來曾返台進香謁祖，惟近兩年因疫情「南非媽」不同意返台，示意留非抗疫護民，如今疫情緩和，今年請示終獲同意回娘家，預定明天進香。

近兩年全球疫情爆發，開普敦廟方人員曾擲筊請示返台謁祖，但獲未允杯，不到兩個月南非疫情大爆發，政府封城鎖國，經兩年疫情肆虐，幸在媽祖神恩庇祐下，十方信眾均安然渡過，方知媽祖拒回娘家是為護佑當地眾生。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港媽祖分世界10餘個國家2001年6月28日分靈南非，創立非洲首座開普敦朝天宮媽祖廟，也是北港朝天宮分靈最遠的國度。開普敦朝天宮分靈二十餘年經常返台進香，北港也曾組團赴南非完成一次5000公里遶境非洲的創舉，在當地掀起熱潮，萬眾夾道隨鑼鼓起舞膜拜，把台灣媽祖精神宏揚海外。

最近疫惰稍緩和，今年元宵節經再請示終獲3聖杯，並確定今年7月6日返台謁祖進香行程，當時因南非仍處於3級警戒，國際航班部分停飛，不料在行程確定後兩天才接獲航空公司通知無法成行，令大家驚訝不已。蔡咏鍀說，難能可貴的是開普敦朝天宮，每次返台謁祖均需舟車勞頓，飛行18小時約1萬3千多公里，可說是全世界最遠的進香活動。

幾經交涉又遇航空公司拒載，啟程日機票被航空公司臨時取消，當時考慮台灣國內疫情又升溫，廟方一度考慮延期，再向媽祖請示，但媽祖仍決定謁祖期程不變，直到媽祖依原定日期啟程，疫情檢疫已全面鬆綁放寬，印證神蹟靈驗。預計明天上午回娘家，抵達北港朝天宮進香，將受到北港各界熱烈歡迎。

▲防疫的漫長路程經歷兩年疫情肆虐與暴動，在媽祖神恩庇祐之下十方信眾均安然渡過。（圖／朝天宮提供）

▲防疫的漫長路程經歷兩年疫情肆虐與暴動，在媽祖神恩庇祐之下十方信眾均安然渡過。（圖／朝天宮提供）


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