丟爆裂物討債「越南共犯坑同鄉不手軟」　狼牙棒開山刀排滿桌

▲雲林檢警合作執行「111年度第1次全縣同步掃黑專案行動」，共計動員120名警力、聲請核發8張搜索票及19張拘票，檢肅瓦解3個暴力犯罪集團，查獲犯嫌25人。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

嚴防選舉期間發生各類重大案件，雲林地檢署與雲林縣警局規劃執行「111年度第1次全縣同步掃黑專案行動」，檢警合作共計動員120名警力、聲請核發8張搜索票及19張拘票，檢肅瓦解3個暴力犯罪集團，查獲犯嫌25人，藉以嚇阻、約制不法幫派活動及氣燄，全案依組織犯罪、恐嚇罪、毒品罪移送雲林地檢署偵辦。

雲林警方今年6月28日至年7月4日，針對轄區治安狀況，規劃執行全縣同步掃黑專案行動，在雲林地檢署檢察官黃立夫、林欣儀、段可芳指揮下，由刑警大隊、斗六分局、虎尾分局、西螺分局、北港分局、雲林憲兵隊、桃園中壢分局、桃園分局、高雄岡山、雲林專勤隊分局等單位執行。

▲警方查扣大量暴力工具、毒品、借據、本票、火藥、鐵棒。 （圖／記者蔡佩旻攝）

於斗六警分局轄區破獲暴力犯罪集團為宋姓主嫌（桃園人、30多歲）與數名越南籍共犯共5人成立非法地下錢莊，特製中文及越文翻譯完整借貸契約書，給本國籍與越南及民眾簽署借貸，利息高達月息15%、年息180%涉及重利，遇有借款人逾期還款即以妨害自由、暴力脅迫來收回本金，從中獲取不法利益。

斗六警分局偵查隊長楊志盛表示，估計該集團營運有2年多時間，因涉及區域包含台中、新竹、桃園、雲林，集團不法流動金額達上千萬，警方鎖定追查掌握情資並蒐證，於時機成熟一網打盡，查扣借據本票、帳冊、及被害人護照、開山刀等，並向雲林地院聲請扣押主嫌帳戶70萬不法所得，全案已組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財移送地檢署偵辦。

▲高利貸集團特製中文及越文翻譯完整借貸契約書予本國籍與越南及民眾簽署借貸，利息高達月息15%、年息180%涉及重利。 （圖／記者蔡佩旻攝）

於北港警分局轄區所破獲賭博暴力犯罪集團，何姓主嫌與9名共犯平均年齡約20多歲，吸引及招攬地方年輕人參與賭博，經營網路賭場並向被害人催收賭債，遇無力償還被害人躲避情形，則以言詞恐嚇、毀損、毆打、丟擲疑似爆裂物及持槍威脅等暴力脅迫方式，迫使被害人或其家人代為清償。

▲北港賭博暴力集團持爆裂物狠砸債務人家門，藉恐嚇被害人家屬代償欠債。 （圖／記者蔡佩旻攝）



北港警分局偵查隊長鄧家福表示，該集團係以博弈型賭博網站平台開立帳號供被害人進行撲克、輪盤、骰寶等博弈，賭輸還不出債款便由集團成員前往被害人家外投擲煙火類爆裂物，以發生巨響恐嚇被害人家屬以代償，全案移送雲林地檢署偵辦。

▲北港賭博暴力集團均以隨手可得之球棒、鐵棍甚至雨傘鐵架，恐嚇被害人。 （圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾警分局轄區破獲由李姓主嫌與8名共犯平均年齡約30多歲擁槍自重共組暴力集團，經營地下錢莊放款高利貸及販賣毒品咖啡包牟利，且平日聚眾手下參與糾紛鬥毆，於地方上欺壓善良行徑惡劣，涉犯強押被害人上車簽本票等暴力討債行為。

虎尾警分局偵查隊長郭建宏說明，收網行動時該集團成員躲藏於汽車旅館避風頭，警方掌握行蹤前往攻堅逮人，其暴力行為均以攔車、砸車、持空氣槍或棍棒與狼牙棒威嚇被害人償債，全案移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局局長李謀旺表示，「2022年地方公職人員選舉」將近，為淨化選前治安，貫徹打擊犯罪的決心，本局將持續強化掃蕩各類犯罪，穩定縣內治安，並呼籲民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，以利查緝，共同維護社會治安。

▲虎尾暴力集團擁槍自重，平日聚眾手下參與糾紛鬥毆以攔車砸車威嚇被害人償債。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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