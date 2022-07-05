雲林漁村慣竊深夜順手牽車　台西警6小時迅速查緝破案

▲王姓慣竊順手將婦人的機車騎走代步，並隨意置於路旁返家呼呼大睡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西鄉日前深夜發生機車竊案，一名羅姓婦人訪友返家時發現停在路旁的機車不翼而飛。台西警分局飛沙派出獲報後派員前往處理，警員第一時間確認機車遭竊無誤後回報，由所長陳昊指揮所內警員連夜調閱附近監視器追查，僅花6小時天都還沒亮即尋獲機車，王姓竊嫌警訊時坦承不諱，全案依竊盜罪函送法辦。

飛沙派出所於6月30日晚間21時許，接獲50多歲羅姓婦人報案指稱，原將機車停放在箔子村友人家外頭，聊了一會天要返家了，出來才發現機車不見了，找了附近也找尋不到，警員陳仕揚、黃富昌立即前往現場了解，依據現場停放位置及地形回報，由所長陳昊指揮所內警員積極調閱發生地點附近監視器及研判竊賊可能經過之路線。

警方依發生地點為同心圓調閱附近路口監視器，經查發現一名王姓慣竊涉有重嫌，騎走機車就由箔東橋方向逃往下崙後就沒有出現，研判該竊嫌可能將機車棄置於路旁，便由所長陳昊帶領警員陳仕揚、黃富昌至下崙所轄區尋找犯嫌棄置之車輛。果然於凌晨3時許在口湖鄉中和路上尋獲機車，並通知王姓慣竊（61歲）到案說明。

▲警方找到遺失車輛，與婦人一同認領牽回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



王嫌到案時向警方供稱，因為正好要回家，路過剛好看到機車鑰匙沒拔，就順手直接把機車騎走代步，之後棄置於住家附近，對於犯行均坦承不諱，全案依竊盜罪函送偵辦。婦人遺失愛車擔心到睡不著，在警方陪同下前往認領機車，雖然口裡咒罵著「死賊仔捕」害她貪心地睡不著，卻也一面露出喜悅的表情頻讚嘆警方辦案之神速，及表達感謝之意。

台西警分局長黃念生上任後特別重視民生竊盜案，並指示轄區各外勤單位員警積極偵辦該類案件，要確保民眾安心生活，也呼籲民眾，使用機車務必要將鑰匙取下，鎖好機車龍頭鎖，切勿因一時貪快而增加失竊風險，多一分謹慎，才能多一分保障。

▲所長陳昊帶領警員陳仕揚、黃富昌至下崙所轄區尋找車輛，迅速於凌晨3時許尋獲機車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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