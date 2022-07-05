雲林+1032新增9死　確診數比上週下降24%

▲雲林今日新增個案人數與上週同期相比下降24%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（5）日新增1032例本土確診個案，分別為分別為斗六217例，虎尾103例，斗南82例，麥寮80例，北港、西螺72例，二崙47例，林內、土庫、莿桐44例，古坑39例，元長29例，水林28例，褒忠26例，口湖、四湖24例，大埤23例，崙背22例，台西17例，東勢11例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增1032例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-100歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有736人、確診者居家照護在管中有4797人。統計至7月4日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10809人接種、第2劑5595人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑已完成20045人接種、第2劑5595人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案5日新增1032例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共68285例，其中累計189例為死亡。新增9例死亡確診個案，分別為6位女性3位男性，年齡介於30-90多歲間，分別有糖尿病、癌症、中風、失智、思覺失調、心血管與腎臟相關疾病等慢性病史，其中2位已完整接種COVID-19疫苗，1位接種2劑疫苗，2位接種1劑疫苗，4位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/26至7/1，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計189確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局強調，今日新增個案人數與上週同期相比下降24%，雖然本縣疫情逐漸趨緩，但請鄉親持續配合並落實政府各項防疫措施，勤洗手、戴口罩、接種疫苗、保持社交距離，勿鬆懈。

▲111年度統計本土累計確診數共68285例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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