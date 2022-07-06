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日本情侶闖旅遊勝地「野外露出」PornHub爆紅！　結果遭檢舉慘了

▲▼日本情侶闖旅遊勝地「野外露出」PornHub爆紅。（圖／翻攝自推特）

▲日本情侶拍性愛片上傳PornHub爆紅。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

日本一對情侶去年11月到愛知縣「賞楓勝地」香嵐溪遊玩時，居然在當地直接全裸拍A片，甚至將影片上傳到知名成人網站Pornhub賺錢，年收達3000萬日圓，甚至因太過火紅，成為Pornhub新人大獎中唯一獲獎的日本人。不過，爆紅的代價就是遭人檢舉，現在警方已經依公然猥褻罪嫌將2人逮捕。

▲▼日本情侶闖旅遊勝地「野外露出」PornHub爆紅。（圖／翻攝自推特）

▲兩人帳號的訂閱數超過86萬。（圖／翻攝自推特）

根據日本《Yahoo》等媒體報導指出，現年38歲的吉野隆賢和22歲的山本結菜是一對情侶，他們在成人網站PornHub上開設「RYO＆YUU」帳號，上傳兩人的性愛影片打開知名度。在影片中，吉野通常只露出下半身，而山本則會戴著口罩全裸上陣，真實情節配上曼妙身材，吸引許多老司機訂閱。他們也成為Pornhub新人大獎中唯一獲獎的日本人，獲得500美元獎金（約台幣1.5萬元）。

▲▼日本情侶闖旅遊勝地「野外露出」PornHub爆紅。（圖／翻攝自推特）

▲▼兩人拍攝性愛片的年收入達3000萬日圓。（圖／翻攝自推特）

▲▼日本情侶闖旅遊勝地「野外露出」PornHub爆紅。（圖／翻攝自推特）

為了讓影片更吸睛，他們兩人去年底11月將拍片地點搬到愛知縣「賞楓勝地」香嵐溪，影片中山本全裸上陣，成功讓兩人竄紅，更達成2個月內累計2400萬次點閱的驚人紀錄。據了解，兩人透過上傳性愛片每月可賺進250萬日圓（約台幣56萬元），年收達3000萬日圓（約台幣671萬元）。

不過，爆紅的代價就是被網友認出激情地點，進而向警方檢舉，兩人在4日被依公然猥褻罪逮捕。原以為兩人可能會就此拆夥，但日媒指出，吉野和山本被警方傳喚後決定立刻結婚。山本先前接受媒體訪問時就曾表示，家人都知道自己在拍A片，她也早已準備好負起責任，「等我被抓到，就會嫁給吉野當家庭主婦。」

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