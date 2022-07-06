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北韓開水壩洩洪！南韓漁民下游驚見「男童遺體」　短褲充滿年代感

▲▼北韓平壤6月底降下豪雨，普通江水位高達5.57公尺。（圖／達志影像）

▲北韓平壤6月底降下豪雨，普通江水位高達5.57公尺。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

曾因乾旱時間拉長的北韓（朝鮮），最近迎來梅雨季，首都平壤甚至因此降下集中性豪雨，普通江、大同江氾濫後市區水深及膝，北韓當局只好在尚未對南韓告知下，打開黃江大壩洩洪。不過近日，南韓在漢江下游發現一具年約10歲的男童屍體，疑似為從北韓漂過來。

根據韓媒《MBC News1》、《韓國日報》，南韓京畿道金浦市霞成面顛流里浦口附近的漢江下游處，漁民昨（5）日中午12時在此捕魚時發現水面上漂浮著疑似屍體的物體，嚇得趕緊向海軍陸戰警戒哨所申報，之後經過警察、消防當局出動人力，證實水面上漂浮的確實是一具男童遺體，年紀約介於國小至10多歲之間。

為了確認屍體身分，南韓警方決定採集屍體指紋，卻因為屍體腐爛已進行多時而作罷，只好一一對照鄰近區域是否出現類似的失聯或失蹤報案，不過卻無法找到相似特徵的報案。

▲▼南韓因滯留鋒面影響，首爾降下集中豪雨，八堂水壩正在進行洩洪。（圖／達志影像）

▲南韓因滯留鋒面影響，首爾降下集中豪雨，八堂水壩正在進行洩洪。（圖／達志影像）

男童屍體被發現的地點距離軍事分界線（南北韓邊境）約9公里。漁民們表示，當他們發現男童屍體的前2個小時，恰好正值西部海岸漲潮，由於漢江江水無法排出，才會導致江水從上游的北韓逆流流向南韓。

報導指出，男童遺體上只有穿一件短褲，在腰際處有橡皮筋，短褲看起來樣式非常舊，像是很多年以前的款式，且褲檔內沒有任何標示商品成分的標籤，懷疑該件短褲根本不是南韓製造，而是來自北韓。

目前這起案件由一山西部警察署負責偵辦，研判男童很可能是溺水身亡、因捲入犯罪身亡，或是因北韓暴雨洪災溺斃等，警方將委由國立科學搜查研究院鑑定短褲纖維成分，同時向韓國衣類產業協會諮詢，詢問該件短褲是否為南韓生產。

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