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BA.5全球擴散！「這國」病例半數已被攻陷　各國疫情一次看

▲▼新冠疫情。（圖／路透）

▲台灣6日出現2宗BA.5本土病例，引發疫情恐會復燃的疑慮。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

Omicron亞變種BA.5肆虐全球，就連台灣6日也出現了2宗BA.5本土病例。研究指出，BA.5的傳播能力更強，傳播速度更快，還具有更強的免疫逃逸能力，因此人們擔心，BA.5入侵台灣後將讓疫情復燃。早在6月，英美日韓等國就陸續出現了BA.5病例，以下是《ETtoday新聞雲》對各國BA.5疫情所作出的整理。

▲▼新冠疫情。（圖／路透）

▲BA.5目前已成為美國的主流病毒株，因此專家呼籲民眾盡快接種新冠加強劑。（圖／路透）

BA.5佔全美新病例53.6%「成主流病毒株」　專家急籲打第3劑

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，BA.5目前已佔據全美新增病例數的53.6%，正式成為美國的主流病毒株。紐約大學傳染病專家岡德（Celine Gounder）表示，有早期跡象顯示，BA.4和BA.5可能比原來的Omicron更致命，而且患者出現重症的風險也會更高；雖然目前疫苗生產商已開始研發針對Omicron的新疫苗，但現在距離新疫苗上市至少還要4個月，因此人們不應等到新疫苗問世後才去施打加強劑。

▲▼新冠疫情。（圖／路透）

▲BA.5殺入日本後，當地的疫情就迅速反彈。（圖／路透）

BA.5殺進日本！病例1周激增1.8倍「將迎第7波疫情」

BA.5殺進日本後，當地疫情就迅速反彈，確診病例數更是以倍數成長。據《共同社》報導，日本5日有3萬6189人感染新冠，比一周前多出1.8倍，而且所有都道府縣的病例數都增加了不少。專家指出，新病例迅速增加的主因可能與「放寬行動限制」及「天氣炎熱造成室內換氣不易」有關，但隨著患者數的增加，「第7波疫情很可能會在近日來襲」，而BA.5也可能因此取代BA.2，成為新主流病毒株。

▲▼新冠疫情。（圖／路透）

▲南韓也在出現BA.5疫情後病例數狂升。（圖／路透）

BA.5檢出率飆升28.2%　南韓確診數創42天來最高紀錄

同樣被BA.5侵襲的南韓在6日宣布，當地過去24小時新增了1萬9371宗新冠確診病例，比前一周的確診數高出1.85倍，成為過去42天來的最高紀錄。此外，南韓最近一周的日均新增病例也飆升至1.195萬宗，顯示疫情有再次升溫之勢。政府指出，BA.5近一周的檢出率已飆升至28.2%，比一周前多出2.7倍，擔心BA.5恐在不久後取代BA.2，成為南韓的主流病毒株。

▲▼新冠疫情。（圖／路透）

▲BA.5也在歐洲地區掀起新一波疫情。（圖／路透）

BA.5掀起歐洲新一波海嘯　英法葡德疫情大反撲

最新數據顯示，英國目前的染疫人數已增至230萬人，比前一周的170萬人增加32%。國家統計局（ONS）表示，近來成為英國主流病毒株的BA.5是當地疫情激增的可能原因。除了英國外，BA.5也在歐洲掀起了新一波疫情海嘯。葡萄牙目前的BA.5病例每日新增約3萬宗，而義大利的新冠感染和住院人數也在短短7天內劇增60%。德國政府預計，當地將在未來幾天內出現第4波疫情，而法國目前的每日新確診數也飆破了5萬大關。

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