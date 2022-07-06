台灣鳳梨外銷3萬公噸目標少近1萬　陳吉仲：是自己訂的要求

▲被問今年外銷目標多少？陳吉仲僅說，目標是自己訂的要求。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣鳳梨被大陸禁後，農委會改將外銷市場放到日本、新加坡等其他國家，但疑似受黑心問題等因素影響，其中新加坡市場大幅下降，農委會主委陳吉仲多次喊出「3萬外銷目標」，截至目前外銷總量約2萬公噸，還差了1萬公噸，到底今年目標多少？陳吉仲今（6日）被問此事則未正面回應，僅稱目標是自己訂的要求。

農委會今舉辦全國績優休閒農業區頒獎典禮，媒體問今年目標外銷是多少？陳吉仲表示，「外銷目標是自己訂的要求」，去年外銷到日本1.7萬多公噸，今年到目前為止超過1.8萬多公噸，今年到7月初，外銷2萬多公噸到中國以外市場，比去年增加7、8%成長，產地價格維持每公斤24元，較去年22元還高，更比前年、大前年每公斤20元高，重點是所有措施保證了農民收入。

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由於2020、2021年上半年台灣鳳梨外銷到新加坡市場，還有398、260公噸，但到今年7月卻剩32.9公噸，媒體追問新加坡市場狀況，陳吉仲指出，去年大陸禁台灣鳳梨後，有些業者處理冷鏈過程回溫，導致少數鳳梨黑心，也立刻調整冷鏈技術，黑心問題逐漸減少，會全力把所有生產到升級冷鏈、包裝、用藥和薰蒸等所有流程，都處理到至少維持產地價水準或一定要賣多少價格才能外銷，確保農民1年40萬公噸的鳳梨產量是滿意的。