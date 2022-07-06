鳳梨要改冷凍切片拚外銷　陳吉仲：日本消費者不可能買一整顆

▲陳吉仲強調，日本消費者不可能買一整顆鳳梨回去，而是買一整片吃。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣鳳梨去年被大陸禁了後，農委會積極將外銷市場放在日本和新加坡等國，不過卻屢傳「黑心問題」，衝擊銷量，農委會打算改變策略，將鮮果截切、冷凍，穩住品質，不過這是否會影響整體外銷總量？農委會主委陳吉仲今（6日）強調，當然不會，且現在消費型態改變，以日本為例，沒有人會買一整顆回去吃。

農委會今舉辦全國績優休閒農業區頒獎典禮，會前陳吉仲受訪說明，農產品有6成是給消費者、4成加工，以鳳梨為例，除外銷鮮果外，在所有消費者行為中，日本跟國內已大幅度改變，「一般消費者不太可能買一整顆回去處理」，都直在產地做好截切工作，更重要的是截切未來可搭配低溫冷凍，如負40度C、負80度C，再用食品方式出口。

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陳吉仲透露，日本最大通路商的國際處長現在就在台灣產地，要跟在地媒合截切技術跟處理，非常有信心讓鳳梨再大幅度透過冷鏈加工技術到日本跟全球市場。

只是改加工方式會影響整體外銷總量？陳吉仲說「當然不會」，鳳梨1年有40萬公噸生產，有些直接走內銷或外銷，在這裡面有些是整顆生鮮，有些製成鳳梨汁、鳳梨乾等加工，這些工作做好反而可讓鳳梨產地價維持很好的水準。

陳吉仲再提，「日本消費者不可能買一整顆鳳梨，是買一整片回去食用」，也可看出今年在台灣通路也推出切好的鳳梨銷售，讓消費者更方便使用，都是符合消費者行為改變後的基本技術加工跟冷鏈的調整。