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為荷包低頭！南韓泡菜「從中國進口」5月破紀錄　沾腳癬吃也沒差

▲▼南韓首爾一座寺廟，志工們正在醃製泡菜。（圖／CFP）

▲南韓首爾一座寺廟，志工們正在醃製泡菜。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓素來被視為「泡菜宗主國」（辛奇，即韓式泡菜），泡菜被視為韓式料理的重要象徵之一，然而近幾年外界為了節省成本，多半從中國進口，自從去年中國被爆料泡菜工廠員工醃製泡菜時，裸身赤腳踩泡菜，南韓的泡菜進口量如溜滑梯般下降，不過今年5月受到原物料價格上漲影響，泡菜進口量創下歷年來5月新高。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，隨著南韓鬆綁新冠防疫政策，外食需求量因此增加，以及俄烏戰爭導致各種原物料成本上漲，導致南韓國內生產泡菜價格上漲，為求減少成本，業者以大量從中國進口的泡菜替代。

南韓統計廳進出口貿易統計今（6）日顯示，南韓5月的泡菜進口量為2萬4845噸，不僅比起去年同月的2萬1148噸相比增加17.4%，更創下2007年開始進行數據統計後，每年5月的最大值，其中大部分都是從中國進口。

▲▼網路論壇流傳中國式醃泡菜法，南韓網友全嚇瘋。（圖／翻攝自南韓網路論壇）

▲網路論壇流傳中國式醃泡菜法，南韓網友全嚇瘋。（圖／翻攝自南韓網路論壇）

報導指出，去年3月南韓網路論壇瘋傳一段影片，中國泡菜工廠裡的半裸男子赤腳蹲坐泡菜池內，不僅鹽水顏色混濁，連使用的辣椒都湧出無數隻老鼠，且怪手鏟子與機械手臂都生鏽，顯得非常不衛生，此畫面讓南韓網友嚇瘋，因此去年泡菜進口量大幅下滑，僅為24萬607噸，與2020年的28萬1187萬噸相比還減少4萬噸。

直到今年1至4月為止，南韓的泡菜進口量還是呈下滑趨勢，然而自從5月起進口量卻暴增40%，6月（1至20日）泡菜進口量與前一年相比也增加18.7%。

南韓農林畜產食品部分析，「通常5月為露地栽培春季泡菜收穫的時間點，隨著中國境內泡菜流通貨量增加，泡菜價格下降，因此這段期間泡菜的進口量也隨之增加。」

報導指出，隨著今年韓半島（朝鮮半島）乾旱期間增長，農產品價格因酷暑、梅雨等氣候因素開始上漲。大白菜（10kg）本月4日零售價為1萬1600韓元，與一年前的6333韓元相比上漲83%，其他用來醃製泡菜的食材，如白蘿蔔價格上漲44%、蘿蔔葉上漲41%、蔥上漲73%、洋蔥上漲118%、蘿蔔上漲66%。

▲▼南韓6月消費者物價指數漲幅為6%，創下24年來新高。（圖／CFP）

▲南韓6月消費者物價指數漲幅為6%，創下24年來新高。（圖／CFP）

原本南韓生產的泡菜與從中國進口的泡菜，其價格相差高達3倍，自從今年因俄烏戰爭等因素影響，造成原物料價格上漲，南韓產、中國產泡菜的價格恐拉大差距。

為了維護食品安全，南韓政府規定泡菜等農產品販售時須標示原產地，然而當局所取締的「產地標示不實」產品當中，10件就有7件來自中國，顯示南韓國內用中國產便宜泡菜魚目混珠成國產泡菜的現象日益嚴重。

►中國式醃泡菜法！「裸男泡黃水撈菜」太衝擊　韓網哭喊：不敢吃了

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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