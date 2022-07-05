快訊／美國芝加哥國慶遊行槍擊「5死16傷」　數百人狂奔逃難

Active shooter in Highland Park, IL. Avoid Central Ave. My nephew recorded this video. pic.twitter.com/nUFRElrVZi — eNreeKaii (@Ri_Kayyy) July 4, 2022

記者趙蔡州／綜合報導

美國伊利諾州（Illinois）芝加哥郊區海蘭帕克（Highland Park）4日在舉辦國慶（獨立日）遊行時，突然有人朝人群中開槍，現場數百位參加遊行的民眾嚇得狂奔逃犯。

根據CNN報導，槍擊發生後，當地警方已趕往現場處理，遊行活動也因槍擊取消，建議民眾暫時避開遊行路線，目前已知5死16傷，詳細案情正在持續釐清。

▲美國伊利諾州（Illinois）國慶（獨立日）遊行驚傳槍擊。（圖／翻攝自推特）

一名當時在經歷槍擊的目擊者邁爾斯（Miles Zaremski）表示，他聽了大約20至25聲槍響，並到有一人滿身鮮血倒臥在地上，「這些槍聲接連不斷，所以它不可能只是一把手槍或散彈槍」。

▲警方仍在尋找開槍嫌犯。（圖／路透，下同）



另一名倖存者則說，她當時正在街上觀看遊行，不久後大家突然開始逃難，她立刻與眾人一起逃到附近的停車場「整個城鎮都出現了恐慌，每個人都嚇壞了，真的難以置信」。

一名當時在街邊錄影的男童，事後把影片上傳推特，可以看見槍擊發生後，他一邊逃難一邊驚喊「天啊是槍聲，我不敢相信，我剛錄到，我不敢相信」。

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