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今年第9起！　美國1歲童被父「獨留車中」活活熱死

▲▼兒童,小孩,汽車座椅,安全座椅,汽座。（圖／CFP）

▲美國今年已經有至少9名孩童因車內高溫死亡。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名年僅1歲的女童跟著父親出門上班，結果被父親留在車子裡面，但當時正中午室外溫度超過32度，推測車內溫度恐高達54度，警方獲報趕抵現場時，女童已在車內不治身亡，這也代表美國今年已經有至少9名孩童因車內高溫死亡。

根據CNN報導，北卡羅萊納州梅班市（Mebane）警方在1日中午12時30分左右接獲報案，有人發現一名女童困在車內，當救護人員抵達現場破門時，女童早已失去呼吸心跳。據了解，這名女童的父親就在車輛停放處前方的一棟大樓內工作，目前尚不清楚為何女童會被單獨留在車內。

氣象專家表示，當天中午的室外溫度平均達華氏90度（約攝氏32度），依照估算女童受困當下的車內溫度恐高達華氏130度（約攝氏54度）。目前梅班警方正在調查整起事件經過，這也代表美國今年已經有至少9名孩童因車內高溫死亡。

根據數據網站NoHeatStroke.org統計，美國每年平均會有38名15歲兒童因為被關在高溫車內身亡。維吉尼亞州一名年僅1歲半的男童上月底被獨留後座長達3小時，當父親發現時他早已身亡，而過於自責的父親也因此飲彈自盡。

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