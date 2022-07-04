她和前男友分手！　竟戀上「男友父」秒變繼母：性生活超完美

▲笛安與前男友分手後，居然愛上了前男友比自己大24歲的父親。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國俄亥俄州27歲女子笛安（Sydney Dean）在中學時期與前男友分手後，認識了前男友的父親保羅（Paul）。儘管2人之間相差了24歲，但他們仍無懼世俗眼光相愛，並決定結婚。笛安最近表示，雖然丈夫與她的年齡相差了許多，但她現在卻在享受人生中「最美好的性生活」。

據《紐約郵報》報導，笛安在中學時期與保羅的兒子相識並成為男女朋友，不過處於青春期的2人很快就發現彼此並不合適，並迅速分手。儘管2人在結束戀情後仍保持友好關係，不過隨著前男友交了新女朋友，笛安便開始與對方越來越疏遠，轉而和前男友的爸爸變成了好友。

笛安與保羅在16歲開始決定交往，並在2016年結婚。笛安表示，她從來沒想過自己會愛上年齡相差了24歲的保羅，「雖然我們是以一種非傳統的模式相戀，不過我很高興我愛上了他，他對我很好，也能滿足我的所有需求，我對這樣的安排非常滿意」。

在笛安與保羅相戀後，笛安周圍的朋友都對這段忘年戀表示不解，甚至還有不少朋友因此而疏遠了她，「我確實有一個朋友因為我和保羅的年齡差距太大而不想再和我做朋友，就連我的母親一開始也不能接受我和保羅的關係，不過她現在已經釋懷了，而且我和保羅每週還會到她家一起去玩」。

報導稱，保羅的小兒子、笛安的前男友態度上的轉變最令人驚訝。在知道前女友和爸爸正在交往，甚至要結婚時，笛安的前男友感到十分訝異，而且也因為自己與笛安過去的關係相當反對這段戀情。但隨著時間慢慢過去，笛安的前男友如今已開始接受2人的關係，並對父親與笛安的戀情表示支持。

笛安也提到，雖然她與丈夫的年齡差距很大，不過她正在享受著她人生中最美好的性生活，「其實保羅是唯一一個與我發生過親密行為的男人，因此我也沒有其他經驗可以比較，但我確實很享受我們之間的性生活」。