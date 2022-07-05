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美國芝加哥國慶遊行槍擊案增至6死24傷！　槍手躲屋頂隨機掃射

文／中央社記者尹俊傑紐約4日專電

美國芝加哥郊區的獨立紀念日遊行爆發重大槍擊案，至少6人喪命、20多人受傷。警方說，槍手據信是以步槍從屋頂射擊，犯案後仍在逃，相關單位已尋獲作案槍枝。

槍擊案發生於芝加哥市中心北方約40公里的高地公園（Highland Park），這是當地在2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行後首次舉辦國慶遊行。警方於案發後持續搜捕槍手，並在鬧區周邊設置封鎖線，呼籲處在封鎖線內的民眾就地躲避。

▲▼美國芝加哥國慶遊行槍擊已「5死16傷」。（圖／路透）

▲警方仍在追捕嫌犯中。（圖／路透）

高地公園警長辦公室副警長柯維里（Christopher Covelli）說，警方研判槍手是隨機犯案，相關人員已尋獲一把步槍，數百名地方、州及聯邦執法人員持續搜捕槍手。他呼籲居民提高警覺，因為警方認為槍手仍攜有武器且可能再度犯案。

高地公園市長羅特林（Nancy Rotering）透過推特（Twitter）宣布取消其餘國慶活動，還說：「我們齊聚慶祝社區與自由這天，卻要為隕落的生命哀悼，掙扎面對此事帶給我們的恐懼。」

艾凡斯頓（Evanston）、鹿田（Deerfield）等高地公園附近的城鎮也紛紛取消國慶活動。

芝加哥市長萊特夫特（Lori Lightfoot）表示，市警局正在提供高地公園協助，執法機關努力將槍手繩之以法。

▲▼美國芝加哥國慶遊行槍擊已「5死16傷」。（圖／路透）

▲據指出，槍手在屋頂上隨機掃射遊行隊伍。（圖／路透）

這是近年美國獨立紀念日最嚴重槍擊案之一。在此之前，德州尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學和紐約州水牛城（Buffalo）一家超市5月先後發生重大槍擊案，分別造成19名學童和10名非裔美籍人士喪命，凸顯美國社會槍枝氾濫、仇恨犯罪盛行等問題。

「紐約時報」（The New York Times）報導，參加遊行的73歲高地公園居民札瑞姆斯基（Miles Zaremski）受訪說，案發時他在一個街區外聽到像是自動步槍連續射擊的聲音，「我很久以前服役過，所以我知道那是什麼樣的聲音」。

他回憶說，剛開始以為是引擎逆火或爆竹聲響，突然間見到人群倉皇逃命，他小心翼翼趨前查看後見到一片混亂的血腥場面。

札瑞姆斯基指出：「我這一生從來沒有見過這樣的場景。」

另一名目擊者舒爾金（Lisa Schulkin）向當地電視台WGN9說，遊行在當地時間上午10時開始後不久，突然間聽到連續槍聲，大批民眾接著倉皇逃跑、孩童嚎啕大哭。

舒爾金當時和多人躲在一處停車場的車輛底下，直到上午10時45分左右，她的丈夫駕車抵達案發現場附近，她才得以脫身。

伊利諾州高地公園位處密西根湖畔，人口約3萬，是居民大多為白人的富裕社區。根據美國聯邦調查局（FBI）最新資料，2019年高地公園每10萬居民傳出98起暴力犯罪，不到全州比率的1/4。

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