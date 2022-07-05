22歲槍手身份曝光！　芝加哥國慶遊行隨機槍擊釀6死26傷

記者張靖榕／綜合外電報導

美國芝加哥高地公園（Highland Park）於7月4日國慶日當天遊行活動中，爆發大規模槍擊案，釀成至少6死26傷。警方公布最新消息，已確認槍手身份為22歲的克里默三世（Robert E. Crimo III），多個執法單位正在進行追捕中，槍手可能仍持有槍械並且極度危險。



▲克里默三世長相曝光。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導，槍手為一名22歲男性，警方指出克里默三世犯案後駕駛一輛銀色小轎車逃離現場，目前多個執法單位合作辦案，同時警告市民走避或待在家中，目前仍不清楚克里默犯案動機。此外，北岸大學健康系統醫療主任珀（Brigham Temple）指出，26名被送往高地公園醫院的傷者，年齡範圍之大從8歲到85歲都有。

▲▼美國今年已發生超過300起大規模槍擊案。（圖／路透）

天珀表示傷者當中25人的確因中彈被送往醫院，4或5名為兒童，其中19人傷勢較輕微，接受治療後已出院返家，另外2名病人則被送往伊凡斯頓（Evanston）醫院。本起大規模槍擊案再次震驚美國社會，並成為美國今年第308起大規模槍擊案。

高地公園國慶遊行因疫情曾經暫停2年，今年是疫情後首次舉辦遊行。高地公園警長辦公室副警長柯維里（Christopher Covelli）說，警方研判槍克里默三世應是隨機犯案，在遊行期間躲藏在屋頂，向下隨機掃射民眾。

高地公園市長羅特林（Nancy Rotering）宣布取消剩餘國慶活動，並表示人們齊聚慶祝國慶日，卻要為殞落的生命哀悼。