　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華郵：拜登可能很快取消對中國加徵關稅

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

中央社

《華盛頓郵報》今天報導，美國總統拜登預料很快將取消前總統川普對自中國進口貨物加徵的部分關稅。

拜登政府中主張取消關稅一方希望讓通膨降溫，贊成維持的一方則希望藉此持續對北京施加經濟壓力，由於兩方政策目標角力，拜登先前遲遲無法做出決定。

報導引述熟悉內情人士說法報導，拜登近幾週一直在考慮這件事，可能在本週公布決定。取消關稅的商品可能包括服飾和學習用品等消費性商品，並將推動更廣泛的框架，允許進口商申請關稅豁免。

報導指出，美國貿易代表署（USTR）正在對川普時代關稅政策進行四年一度的強制檢討，業界人士可以提供意見的時間將於7月5日截止。

官員與貿易專家指出，拜登在決策過程中持續受到來自政府內部，以及包括業界、勞工和議員等外部力量的不同意見施壓，導致宣布取消關稅的計畫一延再延。這同時也反映政府內部，對於對中國課徵關稅的看法嚴重分歧。

在拜登的閣員中，財政部長葉倫（Janet Yellen）曾稱關稅拖累經濟，表示政府正在考慮重新調整，以對抗通貨膨脹。她還說，若干關稅並不具戰略性，也沒有解決中國的不公平貿易問題。

另一方面，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）則認為，美國對中國貨物加徵關稅是制衡北京的關鍵因素，希望關稅結合其他手段能對北京施壓，改變美方聲稱對美國企業和勞工造成不利的貿易措施。

►食品級材料做的「玩沙工具」下殺5.9折！瑞典品牌超安心

ET快訊
新北女遺失Apple Watch報案　一年後接到電話「可以幫
朱俐靜40歲癌逝！醫建議35歲以上每年乳房超音波
快訊／新北衛生局向中央提交「恩恩事件報告 」：詳列時序說明
老覺得累「和3大癌症有關」！醫示警：出現惡病質已中末期
蔡昌憲「每年和朱俐靜聚會」　曝《超偶》友情合照
鮮乳漲價開第一槍？味全回應了
「沒愛愛」也會得性病！男女比13：1超懸殊　症狀曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華郵：拜登可能很快取消對中國加徵關稅

中俄軍艦出沒釣魚台海域　日本視為挑釁「派出護衛艦警戒」

回訊息犯職場大忌！　他傳「這1字」秒踩老闆底線：很不專業

報復前女友拒見面！憤怒男開卡車「倒退嚕」撞入她家　現場畫面曝

國際奧委會主席訪基輔　承諾澤倫斯基：確保烏籍選手出賽巴黎奧運

他患流感「突倒家中死亡」原因曝！　人妻新婚4個月守寡崩潰

受洗完直接見上帝！他坐水池裡「誤觸漏電麥克風」　搶救3天身亡

她和前男友分手！　竟戀上「男友父」秒變繼母：性生活超完美

神秘木盒拍賣！竟是19世紀「獵殺吸血鬼」全套裝備　各國買家搶瘋

今年第9起！　美國1歲童被父「獨留車中」活活熱死

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

柯佳嬿拉林柏宏手摸「小籠包胸」　「看過我全裸嗎」賈靜雯疑飆車XD

華郵：拜登可能很快取消對中國加徵關稅

中俄軍艦出沒釣魚台海域　日本視為挑釁「派出護衛艦警戒」

回訊息犯職場大忌！　他傳「這1字」秒踩老闆底線：很不專業

報復前女友拒見面！憤怒男開卡車「倒退嚕」撞入她家　現場畫面曝

國際奧委會主席訪基輔　承諾澤倫斯基：確保烏籍選手出賽巴黎奧運

他患流感「突倒家中死亡」原因曝！　人妻新婚4個月守寡崩潰

受洗完直接見上帝！他坐水池裡「誤觸漏電麥克風」　搶救3天身亡

她和前男友分手！　竟戀上「男友父」秒變繼母：性生活超完美

神秘木盒拍賣！竟是19世紀「獵殺吸血鬼」全套裝備　各國買家搶瘋

今年第9起！　美國1歲童被父「獨留車中」活活熱死

60年回不了家　二位諾貝爾獎得主談苦痛

怪手市區闖紅燈「撞倒女騎士」！下一秒竟倒車再輾　她重傷不治

他問為何「有小孩就要換休旅車」？網列關鍵：光娃娃車就夠頭痛

總獎金30萬！　2022桃園閩南文化節尋找全台最強總舖師

想從tinder脫單？　網路交友3個不妙徵兆快放生

剛申請上清大…20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償1000萬敗訴

各隊怕了？只有湖人堅持要厄文　名嘴：衛少搭西蒙斯會很奇特

李敏鎬跳水衝刺卻腳滑！「撲通」直落泳池　影片笑瘋244萬人

覺醒世代崛起　八年級生拒絕加班、瀟灑辭職

新北女遺失Apple Watch報案　一年後接到電話「可以幫忙解鎖嗎」

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

國際熱門新聞

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

美8警「連開90槍」轟拒捕嫌犯　錄影畫面曝

奪命瞬間！噴射車PK飛機飆速爆炸1死

脫褲聞到味道…　她曝「不穿丁字褲」6原因

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

「10歲女童」父母投資虛擬貨幣慘賠2千萬

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

血腥畫面曝！老婦遭鯊魚咬斷手腳游上岸死亡

他受洗開心比讚　下一秒觸電險死

美魚鷹機「降落歪掉」釀3死　失控瞬間曝

她和前男友分手！竟戀上「男友父」秒變繼母

他回訊息傳「這1字」秒惹怒老闆：很不專業

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

更多熱門

相關新聞

中俄軍艦出現釣魚台海域　日本視為挑釁

中俄軍艦出現釣魚台海域　日本視為挑釁

日本防衛省表示，一艘中國海軍的護衛艦航行在釣魚台列嶼周邊海域。而稍早之前，一艘俄羅斯軍艦航行在釣魚台海域的「臨接海域」，目前政府已派出護衛艦警戒監視。

中國雙塔合砍32分　中華隊輸41分吞6連敗

中國雙塔合砍32分　中華隊輸41分吞6連敗

她和前男友分手！竟戀上「男友父」秒變繼母

她和前男友分手！竟戀上「男友父」秒變繼母

美國1歲童被父「獨留車中」活活熱死

美國1歲童被父「獨留車中」活活熱死

一家5口喪命！　她攜3子女墜湖亡

一家5口喪命！　她攜3子女墜湖亡

關鍵字：

拜登中國關稅中美關稅北美要聞美中關稅

讀者迴響

熱門新聞

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

屁孩揍阿北被逆轉　竟惹到十五神虎幫

教官家暴2女兒　大學姐妺燒炭：幸好媽跟你離婚

先搶先贏！「悠遊國旅」專區上線

朱俐靜「被劈腿」獨自抗癌2年　曾悲吐：反正走也是一個人

朱俐靜昔喊話朱芯儀　「4字惹心疼」2個月後離世

王心凌《星星點燈》歌詞是改編版　原唱鄭智化怒發聲

朱俐靜過世！　家人悲痛發聲

虎爺今天生日　3禁忌恐毀財運

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

暴雨狂轟　台北101「整棟消失」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

獨／型男英文師落水19年　因5字重啟尋人

報應！他獵殺動物狂PO屍照　終遭行刑式槍殺

人妻煮鱔魚　剝開「還有數百條」

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面