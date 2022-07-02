用光影點亮歷史　北港水道頭文化園區古蹟再現風華

▲「北港水道頭文化園區」縣定百年古蹟建築再現風華。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府將「北港水道頭文化園區」打造成夜間新亮點，昨（1）日晚間舉辦「點亮幸福‧閃耀古蹟」啟燈音樂晚會，現場演奏音樂與透過SDGs永續觀光場域的營造，讓縣定百年古蹟建築再現風華，也使雲林北港在地文化精神融入園區，舊自來水廠曾灌溉北港將近一世紀，文化保存意義豐富了生活的脈絡點滴。

雲林縣政府在SDGs永續發展的政策下，積極推動文化觀光產業，北港是雲林的重要核心城鎮，具有深厚的宗教文化，在日治時期就是水陸交通經濟中心，而「北港第一淨水廠」原為日治時期1930年建成的自來水廠，具當時最先進的水廠設計，供應北港居民飲水超過一甲子，於1997年停止營運。

▲閉燈後的園區通道仍留有太陽能燈具設備，可以持續守護行經民眾的夜間安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

著名的古蹟歷史建築，十角水塔(貯水塔)造型特殊，全台唯一，雲林縣政府於2006年登錄為縣定古蹟，是台灣近代公共工程之代表建築，而自來水廠日式宿舍群，也於2021年重新修建完成，並登錄為歷史建築，另包含慢濾池、抽水井、循環池等舊有水廠設施。

雲林縣長張麗善表示，每一座先進的國際城市皆致力於保護轄內文化古蹟，縣政府對於每一處具有歷史非凡意義的文化景點修復再造亦不遺餘力，並接續賦予新生命，縣政府於2004年著手開始推動北港水道頭文化園區的整治修復，從古蹟十角水塔、抽水機房到歷史建築日式宿舍群，在歷經長時間的規劃與執行，於2021年修建完成、2022年6月打造夜間光環境完竣展現不同的古蹟新風貌。

文化觀光處長陳璧君表示，在夜間光環境啟用之後，未來十角水塔及歷史建築日式宿舍將規劃引進藝文團隊、文創咖啡、藝術展覽，打造與日本「職人工藝館」相近屬性之藝文場域。而歷經年餘的園區光環境規劃設計重點工作，由文化觀光處於2021年進行設計競圖規劃遴選專業團隊中，由彭力真藝術總監及其團隊埴鈁藝術有限公司負責執行。

▲「北港水道頭文化園區」著名的古蹟歷史建築，十角水塔(貯水塔)造型特殊，全台唯一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



水道頭文化園區規劃夏季自夜間6點半亮燈，冬季則調整於傍晚5點半，並考量周邊鄰里夜間休憩，每晚皆於10點閉燈。閉燈後的園區通道仍留有太陽能燈具設備，可以持續守護行經民眾的夜間安全，不但節能減碳，更暢議於生態環保，是園區光環境設計規畫的一大亮點。

日式宿舍目前進行試營運活動，有26號果舖、神級滷肉飯、迴流小古董（和服古著）快閃進駐，另外還設置了闖關遊戲大挑戰！只要下載慢遊雲林APP，登入之後點遊戲頁面，在現場找尋包含「北港水道頭文化園區、十角水塔、日式宿舍群、抽水機房、慢濾池、抽水井、沉澱池」等共七座園區現代化藝術造型指標，並執行完問題回答，就可以兌換一杯香醇咖啡，除了讓參遊民眾藉此更加了解縣內著名古蹟景點的悠久歷史，更可於夜間在各指標搭配光環境的光效引導下漫步悠遊水道頭文化園區。

▲水道頭文化園區規劃夏季自夜間6點半亮燈，冬季則調整於傍晚5點半，並考量周邊鄰里夜間休憩，每晚皆於10點熄燈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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