雲林+945疫情趨緩　7月推出上百活動讓民眾「精彩生活」

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（1）日新增945例本土確診個案，分別為分別為斗六207例，虎尾126例，西 69例，北港65例，斗南56例，古坑及莿桐各46例，土庫42例，麥寮40例，元長33例，崙背31例，林內、二崙、口湖各28例，台西24例，水林20例，褒 忠19例，大埤16例，四湖13例，東勢8例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣本土確診個案今日＋945例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣政府說明，今日疫情新增945例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-103歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1109人、確診者居家照護在管中有6299人。統計至6月30日6-11歲兒童莫德納疫苗第1劑累計已完成10794人接種、第2劑4374人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19932人接種、第2劑2486人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣累計173確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，111年度統計本土累計確診數共64846 例，其中累計173例為死亡。今日新增5例死亡確診個案，分別是4位男性與1位女性，年齡介於70-90 多歲間，分別有糖尿病、高血壓、肺動脈高壓、中風、失智、心臟與腎臟相關疾病 等慢性病史，其中3位已完整接種疫苗，2位已接種1劑疫苗，死亡日期介於6/20至6/27，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣本土確診累計案例數與年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，國內疫情逐漸趨緩，平時除落實各項防疫措施外，鼓勵鄉親走出戶外，紓解身心壓力。近一周以來，國內疫情有逐漸趨緩的態勢，雲林縣府在落實防疫措施的前提下自 7/1 開始推出 「節慶祭典」、「藝文表演」、「營隊生活」與「戶外體驗」等四大主題，共超過百種活動，滿足各年齡層需求，讓雲林暑假每一天都精彩。

雲林縣政府補充，為了讓活動訊息廣為周知，除了線上活動資訊之外，雲林縣府將於7/2起，在各個車站、教育場所提供活動摺頁供民眾索取。

▲雲林縣府將於7/2起，在各個車站、教育場所提供活動摺頁供民眾索取。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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