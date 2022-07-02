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蒔花弄草療癒身心　台大雲林分院「巴金森友會」悠然寫意

▲台大雲林分院第三次巴金森友會活動，現場有神經科醫師、心理師與病友互動關懷，也邀請園藝治療師帶領病友進行花藝植栽活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大雲林分院第三次巴金森友會活動，現場有神經科醫師、心理師與病友互動關懷，也邀請園藝治療師帶領病友進行花藝植栽活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

世界衛生組織曾提到「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，臺大醫院雲林分院舉行「巴金森友會」活動，現場除了安排神經科醫師、心理師與病友互動關懷，也特別邀請園藝治療師帶領病友與家屬，透過實際接觸和運用園藝材料，維護美化植物或盆栽，期望發揮植物的療癒力量，改善病友身、心、靈的狀況。

台大雲林分院副院長劉宏輝副表示，過去在病友會中提供了許多巴金森氏症的照護技巧，但我們對待病友不只關懷身體也要關愛心靈，所以邀請美國芝加哥花藝學院鑑認教授，林秀玲園藝治療師與大家一起，打造屬於自己的「森林花園」，就是希望能透過園藝花卉打開五感體驗，運用簡易的手部運動，讓病友們願意花更多的時間來活動身體。

▲台大雲林分院第三次巴金森友會活動，現場有神經科醫師、心理師與病友互動關懷，也邀請園藝治療師帶領病友進行花藝植栽活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林秀玲園藝治療師邀請病友向大家介紹自己的「森林花園」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

神經部顏雅玲心理師主講不帕你忘記「z與帕金森失智症家人零障礙溝通」，內容提到，巴金森氏症合併失智症是先有了巴金森氏症，經過至少2年後才發生失智症。巴金森氏症因多巴胺不足產生動作障礙，對於正向回饋無法產生愉悅感，除了建議照護者們學習更多相關知識，尊重、了解、與同理患者，也可以鼓勵患者進行簡易的活動，不管是說話、遊戲、輕鬆的運動，都對身體與心理有極大的幫助。

園藝治療師林秀玲所主講的花藝療癒課程「我家森林花園」，透過花藝植栽的生命狀態，讓藝術進入日常生活。植物和人一樣有很多生活的樣貌，在照顧植物的過程中，會感覺到生命的變化：發新葉、新芽、花開、花落，生生不息，當我們感覺到有個生命需要照顧、呵護的時候，相對地便能夠增加對自我的肯定。

最後劉宏輝副院長說明，臺大醫院雲林分院自2021年成立巴金森友會，創立巴金森友會的初衷是希望病友們透過經驗分享相互扶持、恢復信心面對未來挑戰，以提升生活品質，迄今已舉辦三場不同主題的病友會活動，希望所有病友不僅在身體上能受到照顧，在心靈上也能獲得成長，一起提升生活品質。

▲台大雲林分院第三次巴金森友會活動，現場有神經科醫師、心理師與病友互動關懷，也邀請園藝治療師帶領病友進行花藝植栽活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲花藝療癒課程中，透過卡多利亞蘭、竹柏、多肉植物、積水鳳梨等植栽，讓病友們動動手，親自打造屬於自己的「森林花園」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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