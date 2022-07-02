北港朝天宮行政大樓突冒濃煙　電器走火警鈴大作...8消防車搶救

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港仁和路朝天宮後方，今（2）日上午7時許突然傳出傳出陣陣消防警鈴聲，附近民眾一陣找尋，發現是朝天宮的行政大樓內警鈴大作，立即通報119。消防隊趕抵現場搶救，因逢假日香客多，消防人員立即進入大樓清查確定無人受困，經查疑似電器因素冒出濃煙並未起火，至於火警詳細原因有待進一步調查。

▲北港朝天宮行政大樓傳出火警，疑為電器因素冒出濃煙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



北港朝天宮行政大樓內設有朝天宮古文物館、招待室、製作香火部與香客住宿房，早上約7時32分內部警鈴大響，附近民眾查探發現從一樓的香火部冒出濃煙，通報119後雲林縣消防局立即派出8輛消防車、1輛救護車共19名人員前往，不到五分鐘即抵達現場搶救。

▲北港朝天宮行政大樓傳出火警，一早警鈴大作，附近民眾發現緊急通報119。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日適逢假日恐大樓可能有人，廟方人員除趕緊打開一樓鐵門後，也立刻清查住宿系統，消防人員進入逐樓清查，包括地下室均無人受困，廟方清查登記冊也確認樓內無人，於10分鐘內快速控制現場。

大樓內佈滿濃煙但並無明火，消防人員經查找到冒出濃煙處，疑為一樓電器因素導致電線走火。消防人員立即布水線降溫，撲滅後卻人安全狀況無虞才離開，燃燒面積約2平方公尺，造成電器線路走火因素仍待進一步調查。

▲雲林縣消防局派出8輛消防車前往搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►背阿嬤照片徒步環島挨酸作秀 15歲台南弟紮營墾丁首次說話了

►重出江湖！大仁哥抱病「開爐補烤」 搶救血荒...捐血就送桶仔雞

►雨後春筍品質高 2022古坑竹筍節...7／9綠色隧道鄭重登場

►萬安45號演習協調會 預告7月26日「警報響、人、車管制」

►雲林+945疫情趨緩 7月推出上百活動讓民眾「精彩生活」