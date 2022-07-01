重出江湖！大仁哥抱病「開爐補烤」　搶救血荒...捐血就送桶仔雞

▲為了史上最嚴重血荒號召民眾踴躍來捐血，大仁哥現身林內捐血車駐點開爐烤桶仔雞只送不賣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

蔗香脆皮桶仔雞業者大仁哥，上月初突然宣布林內總店歇業造成網路一片譁然，今（1）日大仁哥卻現身林內捐血車駐點旁，開爐烤桶仔雞卻只送不賣。大仁哥受訪表示，是為了史上最嚴重血荒號召民眾踴躍來捐血，除了贈送每位捐血者滴雞精外，前30位捐血500CC的民眾可帶回一隻現烤桶仔雞，為血荒助一臂之力。

大仁哥受訪表示，據聞今年因疫情而嚴重降造成了史上最嚴重血荒，目前已歇業近月休養，為了捐血活動今天一大早4點多就起床準備，除了準備現烤提供給捐血500CC前30名的民眾桶仔雞，也帶了熬夜滴製的滴雞精送給捐血民眾。大仁哥說，現場「補烤」的桶仔雞加上滴製滴雞精，希望可以為今日的捐血民眾補元氣打氣。

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▲大仁哥現身林內捐血車駐點，準備現烤提供給捐血500CC前30名的民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

被問起大仁哥突然歇業的原因，大仁哥低調表示，因為時常配合做公益都是巡迴，身體漸漸吃不消，也適逢疫情高原期，毅然決定將總店歇業，利用這段時間調養好身體後，視體力狀況會再復出，而這陣子雖然店面沒開，但是仍然會帶雞精去拜訪育幼院，關心孩童們疫情期間的狀況。

雲林縣議員邱世文表示，全台受新冠疫情嚴重影響，為全國血荒助一臂之力，相當感謝這次大仁哥「重起爐灶」在現場現烤桶仔雞的行動，來為捐血民眾補元氣，並號召更多人來捐血，提醒大家自我保健定期踴躍捐血，幫助需要幫助的人。

▲雲林縣議員邱世文牽線大仁哥來為捐血車助陣，共同號召民眾挽袖捐出熱血。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林捐血站企劃陳修戎指出，疫情嚴重影響民眾捐血，血庫量僅剩2.7天，已是近幾年來最慘的情況，尤其是O型血型庫存量。陳小姐說，去年的疫情期間是因為3級警戒大家都避免與害怕不敢捐，今年則是因確診狀況造成無法捐血。陳修戎強調，確診後康復的民眾都是可以來捐血的，快篩陰性解隔離後的14天即可捐血。

一名住在附近的民眾得知大仁哥今天前來林內公所前支援烤桶仔雞、為捐血車助陣，一早8點多就到現場等待，並說，捐血車單月1日都是定點在這邊，本來就都會來捐，但今天最特別的是能領到只送不賣的大仁哥蔗香脆皮烤雞，真的值得號召鄉親踴躍捐血也能為病患挹注更多血液，提升醫療量能。

▲大仁哥也帶了熬夜滴製的滴雞精送給前來捐血的民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

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