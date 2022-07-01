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背阿嬤照片徒步環島挨酸作秀　15歲台南弟紮營墾丁首次說話了

▲國中生為自己發聲，希望網友理解他的初心，最不能接受的是「消費阿嬤」的說法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國中生為自己發聲，希望網友理解他的初心，最不能接受的是「消費阿嬤」的說法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台南一名15歲的國中生背著阿嬤照片徒步環島，日前被放上爆料公社後有媒體找上他與家屬報導，未料卻被酸民批評是「作秀」，讓國中生首次主動為自己發聲，強調是記者主動找到他，希望網友理解他的初心，徒步環島非常不容易，非常的累，如果想紅不必橫跨十幾個縣市，帶著標語是他們徒步環島人的習慣。

「徒步環島很辛苦，這是他給自己15歲的禮物」。國中生表示，環島其實對他而言不算是一種旅行，應該是場挑戰，初次徒步環島，不論是心靈或是身體無疑像是三溫暖般折騰，看著無止境的道路，堅持到底是唯一的信念，要挑戰自己願不願意重新認識這座島嶼，重新愛它。15歲即勇敢踏上旅途的他表示，「老實說我也很怕出事，我也很膽小、害怕，但也許學會克服困難才是我應該做的，如果害怕一人怎麼辦？開直播吧！是個好方法。」

國中生帶阿嬤環島一起圓夢的故事傳開，社會上大多是鼓勵與支持，但仍有民眾開酸「作秀」、「想紅」、「阿嬤在世時為何不好好孝順，離開之後才在那邊假好心？」對此，國中生表示，由於他在學校得到的教育，就是「面對爭議時，我們不能放著不管。」所以決定站出來發聲。

他說，最不能接受的是「消費阿嬤」的說法，「不要沒有研究過別人就批評，他與阿嬤的互動情形，可查閱之前臉書的貼文」，從不會請記者報他的故事或是在社群平台散播消息。而記者有他的電話，是因媽媽不小心給的。對於他人的任何批評及人身攻擊，國中生表示，「沒那麼重要，我對於我做的事從不感到後悔，這也不是一件犯法的事。」

國中生說，「在媒體採訪的當下，我相信家人朋友甚至記者都知道我是百般不願意，從頭到尾我不想多說，是因為有一位叔叔把我的資訊轉發至爆料公社。我並沒有要怪他，我只是覺得我如果當初有向他約法三章的話，他不應該這樣發文，而且是發到一個兩百多萬人的社團。我不知道他的想法初心是什麼，但我覺得這樣以來對我的人生安全及自己的旅行，蒙上一層「想要紅」的灰。」

「每個人的環島大多都有一段屬於自己的故事，環島有點像交朋友」。他表示，他就讀的學校課程中安排有「單車壯遊」、「自主旅遊」，所以畢業後自己規劃徒步環島，走過單車曾騎過的路線，在家中支持下，以1000元費用為單日花費來當上限完成環島，旅程中住宿費相對高，昨天他就是在懇丁搭帳棚過夜以節省經費。

►聽Podcast #我在案發現場


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