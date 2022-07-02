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《重返前線1979》桃園演出　連江縣長參選人現身搶5萬馬祖鄉親票

▲《重返前線1979》桃園演出

▲桃園市副市長李憲明表示，居住在桃園的馬祖鄉親超過5萬人，已超越馬祖當地人口數。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園是連江縣(馬祖)鄉親移居台灣的第一站，馬祖鄉親多半居住在八德區，每逢大小選舉，更成為桃園市與連江縣參選人力爭的關鍵票源。《馬祖心情記事V－重返前線1979》音樂劇，1日晚間於往桃園展演中心演出，吸引北北桃馬祖鄉親前來觀劇，連江縣長參選人、現任副縣長王忠銘、以及前縣府地政局長曹爾元亦現身會場，力爭鄉親票。

▲《重返前線1979》桃園演出

▲《重返前線1979》桃園演出。（圖／文化局提供）

桃園市副市長李憲明於出席《馬祖心情記事V－重返前線1979》音樂劇表示，居住在桃園的馬祖鄉親超過5萬人，已超越馬祖當地人口數，使桃園有「馬祖人的第二故鄉」之稱，近幾年，在鄭市長的規劃之下，讓桃園與馬祖有相當深厚的連結。

▲《重返前線1979》桃園演出

▲連江縣副縣長王忠銘表示，《重返前線1979》記載過去馬祖戰地時期的軍民關係與戰地特殊生活，以定目劇的方式呈現。（圖／文化局提供）

李副市長說，《馬祖心情記事V－重返前線1979》是以攝影家阮義忠所拍攝的馬祖老照片為發想，述說馬祖戰地時期的故事，讓旅居在桃園的馬祖鄉親有深刻的印象，重溫過去在馬祖生活的點點滴滴。

▲《重返前線1979》桃園演出

連江縣前縣府地政局長曹爾元，於現場親自發送口罩，力爭馬祖鄉親票。（圖／曹爾居提供）

連江縣副縣長王忠銘表示，俗話說：「月是故鄉明，水是故鄉甜」，充分代表異鄉遊子對家鄉的思念。《重返前線1979》記載過去馬祖戰地時期的軍民關係與戰地特殊生活，並以定目劇的方式呈現，不僅重現馬祖過去珍貴的記憶，也讓大家更加瞭解馬祖曾經歷過的篳路藍縷。另外，自今（2022）年開始，馬祖以10年為計劃，推出「馬祖國際藝術島」，藉由島嶼博物館的概念，將馬祖特有的戰地風光、自然景觀與閩東文化融合在一起，讓所有遊客、鄉親重新看見不同面貌的馬祖文化。

▲《重返前線1979》桃園演出

為示參選連江縣長決心，日前甫辭職的前縣府地政局長曹爾元，也由曹氏宗親陪同出席演出活動，並於現場親自發送口罩，力爭馬祖鄉親票。包括桃園市議員參選人伍世文、許家睿、張碩芳、黃瓊慧、魏筠、袁慧心等也陸續到場觀劇。

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