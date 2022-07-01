恐怖車禍意外害死「10年好友」　男崩潰逃離現場被發現心碎身亡

▲不幸事件在網路上引發網友關注。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州日前發生一起致命車禍，造成16歲少年史密斯(Tyreese Smith)重傷死亡，當時人也在車上的17歲少年祖克(Tyler Zook)後來被警方發現，在距離事發地點約1公里處自殺身亡，原來2人是從小一起長大、相識10年的好友，不幸事件令人心碎。

警方表示，史密斯、祖克與18歲少女溫特(Amalie Wendt)3人上月25日凌晨開車出遊時，車子突然失速衝向一片田野，導致史密斯全身多處嚴重外傷死亡，溫特也因為受傷住院，祖克事發後卻逃離車禍現場，約1小時半後被警方發現已經輕生。

當地媒體指出，史密斯與祖克6歲結為好友、一起打球，現在2人都是蘭開斯特市(Lancaster)高中Conestoga Valley High School明星球員。消息傳出後親友都十分悲傷，目前除了在肇事路段設立紀念碑，2人的募款活動已募得超過美元36,000 元（約台幣107萬元）善款，校方也承諾，將會為學生提供心理諮商服務。

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