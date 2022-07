恐怖車禍意外害死「10年好友」　男崩潰逃離現場被發現心碎身亡

▲不幸事件在網路上引發網友關注。(圖/翻攝自募款網站GoFundMe)

記者李振慧/綜合報導

美國賓州日前發生一起致命車禍,造成16歲少年史密斯(Tyreese Smith)重傷死亡,當時人也在車上的17歲少年祖克(Tyler Zook)後來被警方發現,在距離事發地點約1公里處自殺身亡,原來2人是從小一起長大、相識10年的好友,不幸事件令人心碎。

警方表示,史密斯、祖克與18歲少女溫特(Amalie Wendt)3人上月25日凌晨開車出遊時,車子突然失速衝向一片田野,導致史密斯全身多處嚴重外傷死亡,溫特也因為受傷住院,祖克事發後卻逃離車禍現場,約1小時半後被警方發現已經輕生。

當地媒體指出,史密斯與祖克6歲結為好友、一起打球,現在2人都是蘭開斯特市(Lancaster)高中Conestoga Valley High School明星球員。消息傳出後親友都十分悲傷,目前除了在肇事路段設立紀念碑,2人的募款活動已募得超過美元36,000 元(約台幣107萬元)善款,校方也承諾,將會為學生提供心理諮商服務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

This past Friday 2 of my best friends lost there lives in a car crash. I wanted to share this because they were amazing people and even better friends. Anything helps. Thank You

Tyler Zook - https://t.co/dZZkvRHkkQ

Ty Smith - https://t.co/d5yG4ELtwF pic.twitter.com/BNMhjBG9d6