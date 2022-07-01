母女陳屍地下室！「玩PS5大吵」嫩媽遭男友槍殺　6歲女兒也慘死

▲ 尼爾森和年幼的門羅被發現時皆已死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州發生一起恐怖事件，一名年輕媽媽和她年僅6歲的女兒雙雙陳屍於她男友家中地下室。調查發現，她死前曾為PS5遊戲和男友發生爭執，疑似因此遭男友槍殺而死，而男友隔天被發現時也已身亡，疑似畏罪自殺。

綜合《每日星報》等報導，俄亥俄州代頓（Dayton）警方6月23日上午接獲嫌犯父親報案指出，他兒子向他坦承，和女友發生家庭糾紛後對她開了好幾槍。警方趕到嫌犯家中，便發現31歲女子尼爾森（Aisha Nelson）及她6歲的女兒門羅（Harper Monroe）陳屍屋內地下室。

31歲男嫌霍斯（Dante Rashad Hawes）是尼爾森的男友，二人22日晚間才因玩PS5遊戲時意見不合而發生爭吵，一度驚動警方。員警將近午夜時到場關心，約一小時後解除警報，未逮捕任何人。

調查人員認為，霍斯在員警離開後，約凌晨3時至4時對這對母女開槍。他打電話向父親坦承犯案以後，還將自己的9歲女兒送到父親家中。根據《美聯社》，調查人員搜遍霍斯住家等幾個地點後，他24日被發現陳屍於阿拉巴馬州一輛汽車內，死因為開槍自盡。

這起悲劇發生以前，二人已經交往1年多，而霍斯沒有任何暴力犯罪前科。尼爾森的母親則悲痛表示，警方第一次前往霍斯家中時應該更加積極介入。

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