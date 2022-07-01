德州再爆死亡偷渡！　非法移民躲查緝「高速追撞」4死3傷

▲ 白色吉普車撞得面目全非。（圖／德州公共安全部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州（San Antonio）6月27日才爆出「火烤貨櫃車」53死悲劇，30日又發生一起死亡偷渡事件。一輛載有非法移民的吉普車為躲避查緝，以高速追撞聯結車，車上7人中有4人不幸身亡，3人受傷。

綜合《美聯社》、《路透社》報導，這起事件發生於德州拉薩爾郡（La Salle）城鎮恩西納（Encinal），德州公共安全部人員奧利瓦雷斯（Chris Olivarez）說明，一輛吉普車6月30日行駛於州際公路上，通過美國海關及邊境保衛局（USBP）檢查哨時為躲避查緝，快速逃離中撞上一輛聯結車尾部。

這起事故造成4人死亡，駕駛和另2名傷者送醫，情況危急，且地點就在爆出53名移民死亡的貨櫃車曾行經的路上。德州公共安全部公開的照片可見，白色吉普車車身幾乎撞爛，後座至少有一具屍體。

墨西哥駐德州邊境城市拉雷多（Laredo）領事館聲明指出，2名墨西哥男子、1名瓜地馬拉人士及1名身分不明的人士死於這起事故。根據墨西哥國家移民局（INM），這輛車從拉雷多出發，目的地為聖安東尼奧（San Antonio），駕駛為美國公民，和2名瓜地馬拉人士被送醫治療。

奧利瓦雷斯表示，這是南德州24小時內第二起死亡偷渡案，稍早還有2名移民在邊境城市拉霍亞（La Joya）遇邊境人員查緝，後來死在車內，可見儘管才剛發生美國最慘重的死亡偷渡慘案，人蛇透過美墨邊界的德州偷渡移民的事件仍層出不窮。

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