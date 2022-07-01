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德州貨櫃車奪53命　黑心司機一臉詭異燦笑！爆「吸食冰毒」正在嗨

記者張寧倢／綜合外電報導

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）6月底發生在39.4°C高溫下「火烤貨櫃車」運送非法移民，結果斷送53條生命的案件。黑心司機被拍到過境時露出怪異燦笑，鑄下大錯後還佯裝成倖存者送醫，企圖逃脫。沒想到，現又有議員透露，司機體內被驗出冰毒成分，可能是在吸毒後下此案。

▲▼德州貨櫃車非法運送移民，卻有至少53人被熱死在車廂內，45歲的司機札莫拉諾（Homero Zamorano Jr）為逃避追緝，還偽裝成倖存者被送醫。（圖／路透）

▲德州貨櫃車堆屍案的司機札莫拉諾在通過邊境時被拍到滿臉笑容，心情看似非常好，如今卻傳出他當時可能已吸食冰毒。（圖／路透）

美國民主黨眾議員庫拉爾（Henry Cuellar）於6月30日向路透社表示，45歲的貨櫃車司機札莫拉諾（Homero Zamorano Jr）體內被驗出甲基苯丙胺，這是俗稱冰毒的強效合成毒品。庫拉爾表示，他是從一名海關邊境保衛局（CBP）官員得知的，但不知道是如何檢驗的。而另一名不願具名的CBP官員也向路透社透露，札莫拉諾確實被驗出冰毒。

據先前報導，德州聖安東尼奧6月27日氣溫飆升至39.4°C，運送偷渡移民的貨櫃車被遺棄在郊區偏遠道路上，因為故障問題而造成沒有空調或通風，車內也沒有水。現場官員描述，當時發現貨櫃車後門半開，裡頭有「成堆的屍體」且屍體摸起來很燙，附近灌木叢也有其他屍體與一些倖存者。

▲▼德州貨櫃車非法運送移民，卻有至少53人被熱死在車廂內，45歲的司機札莫拉諾（Homero Zamorano Jr）為逃避追緝，還偽裝成倖存者被送醫。（圖／路透）

▲札莫拉諾為逃避追緝，還偽裝成倖存者被一併送醫。（圖／路透）

檢方提交的法院文件顯示，札莫拉諾將貨櫃車棄置路邊後就躲在附近的灌木叢，藏身在受害者之中，還被送到一家醫院進行醫療評估。墨西哥官員表示，他曾試圖偽裝成倖存者之一，幸好其他移民即時向警方檢舉，才順利將人逮捕。法庭告知他，若非法販運移民致死的罪名成立，他可能面臨無期徒刑或死刑，以及最高25萬美元的罰金。

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