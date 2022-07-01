恐怖大山崩！土石流瞬間吞噬150棟民宅　村民尖叫逃亡畫面曝光

▲突然發生山崩事件，民眾嚇得拼命逃命。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

祕魯北部查文德萬塔爾區(Chavin de Huantar)日前發生嚴重山崩事件，影片中可看到，山體一部分面積突然解體崩塌，許多房子瞬間被土石流淹沒，嚇得人們尖叫四處逃跑。當局證實，事件造成150棟房屋被掩埋，目前尚未對外公布死傷人數。

祕魯國防部長加維迪亞(Jose Luis Gavidia)證實，目前有150棟房屋被埋在土石流中，地區救援隊(COER)已呼籲民眾要盡快撤離當地，「我們目前得到的初步消息是，大約有150棟房屋受到影響，似乎還有老人受困，不過目前還無法證實這點，已派士兵前往當地救援」。

網路上流傳的影片可看到，山體突然崩塌，巨大土石流彷彿洪水爆發一樣瞬間吞噬附近住宅，許多民眾眼見土石流朝所在方向而來，嚇得趕緊逃命，場面十分駭人。據了解，該地區上月21日便曾發生山崩事件，沒想到幾天後30日下午6時再度發生，目前總統卡斯蒂略(Pedro Castillo)也對人民喊話，呼籲民眾要保持冷靜，當地政府已介入處理中。