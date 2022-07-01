孩子才3個月大！20歲媽街上推嬰兒車　遭蒙面男近距離爆頭射殺

The mother of the 20-year-old woman executed at point-blank range as she pushed her 3-month-old child in a stroller on Manhattan's Upper East Side Wednesday night described her daughter as a "young queen" whose city failed to protect her. https://t.co/XSdazQLOSz — NBC New York (@NBCNewYork) June 30, 2022

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市傳出駭人槍擊案，20歲年輕媽媽強生(Azsia Johnson)推著嬰兒車走在街上時，突然被一名蒙面男子近距離朝頭部開槍，當場爆頭慘死在3個月嬰兒面前，在附近操場玩耍的孩子們也驚嚇目睹事件，引發當地社區恐慌。

警方表示，事件上月29日晚間8時23分左右，發生在曼哈頓上東區Samuel Seabury Playground遊樂場附近，事發地點是紐約市最富有的街區之一，然而卻發生槍擊血案格外引發外界關注。

Tonight, we came together for a community vigil for Azsia Johnson. It was a powerful reminder that we must stand shoulder to shoulder and find solutions in the face of senseless violence. Thank you @JulieMenin for organizing and so many leaders & neighbors who showed up. pic.twitter.com/huBOzIzA3U — Billy Freeland (@BillyFreelandNY) July 1, 2022

目擊事件的10歲女童表示，「我當時聽到非常響亮的轟隆聲，然後一名女子倒在街上，我很困惑，還以為有人放煙火，後來才意識到那是槍聲，我好害怕，沒想到在公園玩會遇到這種情況」。也有民眾怒批，怎麼會有人對一名帶著小孩的女人開槍。

死者母親德索特(Lisa Desort)透露，女兒近來飽受前男友跟蹤騷擾，6個月前2人在皇后區曾為了孩子問題發生爭吵，「我們多次打電話到警局報案，然而警察卻一直沒有逮捕前男友，是這座城市沒保護好我女兒」。警方目前懷疑凶手可能是死者熟識的人，案件正在調查中。

▼女子身旁帶著嬰兒，居然遭到射殺。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）