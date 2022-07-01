假幣詐騙1200億元　「失蹤加密女王」列FBI十大通緝要犯

▲有「失蹤加密女王」之稱的伊格納托娃（Ruja Ignatova），詐騙金額高達新台幣1213億元，被列為美國FBI的頭號通緝犯。（圖／翻攝自美國聯邦調查局）

記者張寧倢／編譯

美國聯邦調查局（FBI）6月30日公布最新的頭號通緝犯，是有「失蹤加密女王」（Missing Cryptoqueen）之稱的伊格納托娃（Ruja Ignatova），透過加密貨幣騙局詐取超過40億美元（約新台幣1213億元），成為FBI十大通緝要犯名單上唯一一名女性。

根據BBC報導，出身保加利亞的伊格納托娃據信40多歲，涉嫌參與經營「維卡幣」（OneCoin）的加密貨幣騙局，詐取受害者超過40億美元，自2017年美國官員簽署逮捕令並開始進行調查以來，她至今已失蹤4年。

報導指出，「維卡幣」事實上只是偽裝成加密貨幣的龐氏騙局，2014年開始只要買家把幣賣給更多人，就能獲得佣金，但FBI探員表示，這種幣其實毫無價值，也從未受到區塊鏈的加密技術保護。曼哈頓最高聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）表示，伊格納托娃的計畫完美利用了加密貨幣市場早期的瘋狂投機熱潮。

FBI於6月30日將伊格納托娃列入頭號通緝犯名單，懸賞金額高達10萬美元，希望藉由公眾提供訊息協助追捕這名「失蹤加密女王」，她也是FBI十大通緝要犯名單上的唯一女性。

伊格納托娃2019年被指控電匯詐欺與證券詐欺等8項罪名，但據信，最後一次有人看到她的身影是在2017年一架從保加利亞飛往希臘的航班上，自那之後她就消失得無影無蹤。

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