謝龍介母過世享耆壽90歲　樹葬回歸自然...他PO文：永遠愛您

▲謝龍介媽媽享耆壽90歲，他也遵從母親遺囑，採樹葬讓生命回歸自然。（圖／翻攝自謝龍介臉書）



記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市議員謝龍介30日在臉書發文表示，高齡90歲的媽媽逝世，他也遵照媽媽生前的遺囑，不舉辦任何儀式，採自然樹葬，讓生命回歸自然，「媽，我們永遠愛您。」

謝龍介以一口流利的台語活耀於媒體，更因此贏得不少支持者的喜愛。30日他在臉書貼文說，高齡90歲的媽媽不幸逝世，對於媽媽的後事一切遵照她的生前遺囑，不舉辦任何儀式，以樹葬形式，讓生命回歸自然。

他也在臉書寫下對媽媽的悼念，「您一生平凡過日，卻給子女們一份不平凡的愛；您除了盡一切努力把最好的留給子女之外，您更以言教身教讓我們兄弟姐妹畢生受用無窮。您提醒著我們，待人處事，要己所不欲勿施於人；您叮嚀著我們，言行舉止，要言行如一、言出必行；每當我們犯錯，您對我們的鞭策，更是家法及俚俗語雙管齊下，『也著箠，也著糜』，您的教示總能讓我們心服口服。」

他透露，媽媽一生樂觀豁達，連身後事也早已做好安排，「媽媽愛海，原本想要骨灰倘佯大海中，卻又體諒子孫有人會暈船，最後決定樹葬，讓生命回歸自然。」

而貼文一出後，一整排藍勾勾政界人物也在下方哀悼，台南市長黃偉哲留言表示，「謝媽媽風範永存，一路好走」，資深媒體人趙少康留言表示，希望謝龍介節哀，「千萬保重身體，子女們的孝心一定讓謝媽媽感到欣慰。」國民黨黨主席朱立倫與前台北市長郝龍斌也紛紛留言，希望謝龍介節哀，保重身體，「在選戰與家庭之間辛苦了」。

對此，台南市議會國民黨團表示，謝龍介母親過世，謝議員十分低調，黨團事先並不知此事。