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社會 社會焦點 保障人權

柔道童遭重摔亡教練判9年　慈母邊騎車邊哭：無法接受上訴到底

記者許權毅／台中報導

台中豐原南陽國小一年及黃姓男童，去年4月遭私人柔道館何聰樂教練不斷過肩摔20多次，最終重傷過世。今(29)日台中地院判決出爐，依照傷害致死判處何男9年有期徒刑。對此黃媽媽淚訴，自己得知判決結果時正在騎車，自己邊騎車邊哭，完全無法接受，加上在法院上何竟污蔑兒子有精神疾病才自殘，案發至今甚至一句道歉都沒有，決定上訴到底。

▲▼台中柔道男童案，媽媽出面控訴教練竟判9年，自己無法接受要上訴到底。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中柔道男童案，媽媽出面控訴教練竟判9年，自己無法接受要上訴到底。（圖／記者許權毅拍攝，下同）

黃媽媽表示，何男向法官說，自己沒有錯，唯一的錯誤就是「沒有讓他休息」，並且認為何男一直在撒謊，一點反省都沒有，還污衊孩子有精神疾病去自殘，黃媽媽痛訴何男根本就是把全部的過錯，全都推給過世的孩子。

▲▼台中柔道男童案，媽媽出面控訴教練竟判9年，自己無法接受要上訴到底。（圖／記者許權毅拍攝）

黃媽媽更說，何男在法庭上表示，因為有媒體的渲染，讓他回到70歲人生變成黑白。黃媽媽氣憤回應，請問我失去一個孩子，那我的人生是什麼，認為何男相當過分。

今天法院判決，黃媽媽表示自己需要上班沒辦法去，律師打電話給他時，他正在騎機車，聽到判9年時自己在大馬路上淚崩。雖然再多的刑期自己的孩子都沒辦法回來，但是真的覺得很不公平，與律師討論後決定上訴到底。

▲柔道教練何聰樂重摔黃姓男童27次導致他腦部重創致死，29日遭台中地院判處9年，但黃童雙親無法接受判決結果，將提上訴。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

今台中市議員陳清龍帶著黃媽媽出面表示，原本傷害致死就是7年起跳，但此案又是小朋友，應該加重，會協助黃媽媽上訴到底。黃媽媽對面媒體鞠躬致謝，表示自己十分謝謝大家關注這個案子。

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