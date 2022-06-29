柔道童教練怨「媒體渲染人生變黑白」　母反問：我孩子的人生呢？

記者許權毅／台中報導

台中豐原柔道童案法院判決何姓教練9年徒刑，讓黃小弟弟媽媽淚訴無法接受，決定上訴到底。黃媽媽說，何男在法院上先汙衊自己兒子有精神疾病自殘，竟跟法官說因為媒體報導後渲染，讓他的人生變成黑白。黃媽媽淚崩表示：「那麼失去孩子的我人生又算什麼？」直指何男毫無悔意，竟堅持都是黃小弟的錯。

▲台中柔道男童案，媽媽出面控訴教練竟判9年，自己無法接受要上訴到底。（圖／記者許權毅拍攝）



黃媽媽說，如果只判何男9年之後又假釋出獄，這樣我兒子的生命到底算什麼？並且何男一再強調是黃童有精神疾病才有撞柱子撞玻璃等行為，媽媽說很多證據都打臉他，何男還要堅持自己沒錯，說是兒子的錯，自己唯一的錯誤就是「沒讓他休息」。

▲柔道教練何聰樂開庭時稱，自己唯一的錯是沒讓黃童休息。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）



黃媽媽表示，自己聽到這些話真的不知道該說什麼，認為何男真的泯滅人性，竟然還可以說「因為媒體報導渲染，讓自己活到70歲人生變黑白」等話語，黃媽媽反問：「那麼失去孩子的我人生又算什麼？我的痛苦是什麼？你說這句話的時候有沒有想過我的感受？要我情何以堪，（判）9年，自己真的無法接受。」

黃媽媽說，聽到判決9年，再想到孩子人生最後受到心理跟身體的痛，覺得非常不公平，加上何男至今沒有說過一句道歉，跟律師討論後，決定上訴到底。