孩子哭找媽！單親爸網抓法院傳票　「棄養罪」騙她出庭讓兒見面

▲單親爸爸因不忍兒子哭著找媽媽，偽造刑事傳票要兒子母親出庭以獲得碰面機會，法院依偽造公文書罪判1年2個月。（示意圖／翻攝自pexels）



記者蔡怡萍／台北報導

台北一名單親爸爸和女友分手後獨自撫養兒子，某日兒子因為太想媽媽而大哭大鬧，但孩子生母拒絕跟這名爸爸碰面，男子竟從網路找到士林地方法院的刑事庭傳票，用繪圖軟體修改為前女友的地址與姓名並影印下來，以「棄養」為罪名寄送給她，希望在指定時間她能「出庭」讓兒子見上一面。女友向法院查證後發現被騙氣得提告，男子被依偽造公文書罪處1年2個月徒刑，緩刑3年。

根據士林地院簡易判決書，這名35歲的男子與前女友生下2名孩子，後來2人因故分手，由男子獨自照顧小孩，而女子堅決不再與男子往來碰面。

但還年幼的孩子因為太思念媽媽而常常哭鬧，男子不忍心孩子傷心失望，從網路上下載了台北士林地方法院刑事庭傳票，並以繪圖軟體修改成女子的地址與姓名，冠上「棄養」罪名，也把應到時間改為「2020年9月15日上午11點30分」，接著列印下來、煞有其事地寄送給女子母親，希望能在這個時間讓孩子和媽媽見面。

女子收到傳票後向法院書記官查證，才驚覺這張刑事傳票是前男友所變造，隨即報警處理，檢察官也依偽造公文書罪起訴男子。

男子到案後自白不諱，士林地院認為男子正值青壯年、不以正軌解決問題，利用此舉足以損害公權力之威信、及法院管理案件正確性及開庭秩序，無端耗費司法資源，惟念手段尚屬平和，也能坦承犯行，但考量男子始終未與女子達成和解，依偽造公文書罪處1年2個月有期徒刑。

此外，男子在2012年間也曾有偽造文書、遭判3個月的前科，以易科罰金執行完畢，這次案件事發已超過5年的期限，可念男子因一時失慮而犯罪，他也承認全部犯行，於是准予緩刑3年，緩刑期間付保護管束、應受法治教育2場。仍可上訴。