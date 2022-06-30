孕婦竟同時懷「2對雙胞胎」　醫看超音波嚇傻：機率僅7000萬分之1

▲同時懷兩對雙胞胎的機率僅7000萬分之1。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名孕婦到婦產科產檢時，醫生卻被超音波上的畫面給嚇傻了，因為她懷了「兩對」同卵雙胞胎，這個在醫學上的機率僅7000萬分之1。

根據《每日郵報》報導，住在美國麻州的35歲女子內斯（Ashley Ness）和47歲男有瓦爾（Val）嘗試了許久終於懷孕，她兩週後到醫診所產檢卻發現，這份喜悅很快就變成震驚，因為她懷上不止一個孩子，而是四個孩子，更重要的是，他們也不是四胞胎，而是兩對雙胞胎。

▲內斯已和前夫育有一名8歲女兒。（圖／翻攝自IG）



內斯回憶起當時在產檢時的狀況，就連替她照超音波的醫生都感到非常困惑。第一次掃瞄時，醫生看著螢幕用筆寫上A跟B，內斯就興奮地問說，「我要生雙胞胎了嗎？」沒想到醫生卻起身走出房間說，「恩……我不知道，我要出去一會，確認一下狀況。」結果證實，內斯真的懷了兩對雙胞胎，一對男孩與一對女孩。

聽到這個消息後，內斯說她當下真的要暈倒了，尤其醫生又告訴她，這個機率僅7000萬分之1，「當醫生還在確認時，我就坐在那裡想說，好吧，我該怎麼做呢，我還怎麼告訴男友，我們即將生下四個孩子。」

不過，當內斯向家人與朋友分享這項消息時，每個人都感到相當開心，因為內斯已35歲，過去她已嘗試懷孕多年，卻都沒有成功，甚至也曾流產過。若加上內斯和前夫所生的1名8歲女兒，還有瓦爾與前妻生的3名孩子，他們即將成為10口之家。

內斯說，「我懷孕的時候奶奶剛過世，所以我覺得這是她留給我的禮物，把我失去的全部再送回來給我，我已經迫不及待看這4個孩子能夠長得多像。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》