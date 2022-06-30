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猴痘入侵28州飆升至306例！　美國成立「緊急醫療應變中心」

▲▼加拿大民眾排隊接種猴痘疫苗。（圖／路透）

▲猴痘入侵美國28個州，CDC成立緊急醫療應變中心。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國猴痘累計確診案例達306例，疾病控制暨預防中心（CDC）已在28日正式啟動緊急醫療應變中心（EOS），而此舉也意味著猴痘疫情在美已經成為初級公共衛生問題。美國2020年1月發現首例新冠感染案例後，也隨即在同日啟動緊急醫療應變中心。

根據《衛報》報導，CDC官員佩雷特（Scott Pauley）表示，緊急醫療應變中心的啟用有助於進一步補足CDC工作人員在應對猴痘疫情的相關工作。目前已經有約300名的CDC工作人員與醫療人員共同研究猴痘病毒，而EOC的成立也將加強這些任務的運作。

根據CDC最新數據，美國猴痘疫情已經擴散至28個州，累計306例，其中加州與紐約的疫情最為嚴重。目前加州有66例、紐約有63例，而伊利諾州則有45例，其他大多數州則不超過10例。

傳染病學與衛生經濟專家丁亮 （Eric Feigl-Ding）28日指出，全球猴痘病例恐在8月突破10萬例，因此呼籲世界衛生組織應盡速採取行動。然而世界衛生組織26日才宣布，雖然猴痘病毒在全球迅速蔓延，但仍然尚未構成全球公衛緊急事件。

白宮27日宣布，將分配近30萬劑的猴痘疫苗，並且預計在未來數月提供160萬劑。此外，紐約日前已經率先開打猴痘疫苗，隨即引發大量排隊人潮。

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