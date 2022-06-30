美日韓領導人睽違5年召開會談　討論如何應對「北韓核武威脅」

▲美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄29日在馬德里進行25分鐘的會談。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北約組織（NATO）峰會在西班牙首都馬德里召開之際，美國、南韓、日本3國領導人於當地時間29日在馬德里IFEMA展覽中心舉行睽違近5年的會談，針對北韓（朝鮮）核武、導彈威脅進行討論，強調三方合作的重要性，一方面透過舉行聯合軍演恫嚇北韓，一方面修補日韓關係上的裂痕，同時加強對北韓的制裁。

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓總統尹錫悅、美國總統拜登、日本首相岸田文雄於29日舉行美日韓領導人會談，會談進行了25分鐘，為自從2017年9月在聯合國大會時舉行三方會談後，睽違4年9個月美日韓元首再度齊聚一堂，拜登坐在會議桌正中間，尹錫悅、岸田文雄則對坐左右兩側。

至於美國國務卿布林肯、美國國防部長奧斯汀則坐在拜登的正後方。

拜登首先拿起麥克風表示，「美日韓三方合作，對於達成我們共同目標上非常重要，其中包含韓半島（朝鮮半島）完全性的無核化、自由且開放的印度太平洋地區。我們十分擔憂北韓會持續進行核試驗。」

尹錫悅接過麥克風表示，「透過北約組織峰會，能讓韓美日領導人齊聚一堂，我認為這具有深遠意義，對此向主持這場會議的拜登總統致謝，同時高興能再度會晤岸田總理。如今北韓核武、導彈威脅加劇，在國際情勢更加不安的情況下，韓美日合作顯得更為重要。期盼透過這場會議，讓韓美日合作成為維持世界和平穩定的重心軸。」

岸田文雄則表示，「北韓軍事挑釁的可能性漸漸令人更加擔憂，如今召開日美韓領導人峰會，可以說是非常恰和時宜。未來將針對北韓試射彈道飛彈，強化日美韓三方合作，包括未來若北韓進行核試，將透過日美韓共同軍演等方式來應對。為了強化美韓同盟的軍事遏阻力，日本在根本上也需強化防衛武力。」

美國白宮給予這場美日韓領導人會談高度評價，甚至在評論稱為「具歷史性」的會談。

南韓總統辦公室關係人士29日在馬德里IFEMA展覽中心進行的新聞記者會上透露，目前美韓雙方仍針對制裁方案進行檢討，一旦北韓進行第7次核試、或是其他重大意義的軍事挑釁行為，則不排除針對北韓政經人士、相關機構部門進行擴大制裁。

不過梁茂進（양모진）等南韓國內學者擔憂，尹錫悅在外交政策上過於傾向美國，恐怕會導致北約組織峰會後，加速形成美日韓、中俄朝（北韓）陣營對決的「新冷戰」局面，且雖然美日韓強調三方加強合作的目的在於應對北韓軍武威脅，不過北京當局會過度解讀，認為美日韓三方合作的真正目標在於牽制中國。

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