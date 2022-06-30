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德州火烤貨櫃車53死　駕駛「裝成偷渡客」假送醫！入境時還笑呵呵

▲▼德州貨櫃車非法運送移民，卻有至少53人被熱死在車廂內，45歲的司機札莫拉諾（Homero Zamorano Jr）為逃避追緝，還偽裝成倖存者被送醫。（圖／路透）

▲德州貨櫃車非法運送移民，造成53人被熱死車廂內，45歲的司機札莫拉諾（Homero Zamorano Jr）落網。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）27日驚見「屍堆貨櫃車」案件，共計53名來自墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯等國的偷渡客在39.4°C的高溫下，在沒水沒空調的車廂中死亡。然而，事發後貨櫃車駕駛卻銷聲匿跡，原來他竟然偽裝成倖存者一同被送醫，警方核對監視器畫面發現，他入境時滿臉笑容。

根據路透報導，德州聖安東尼奧27日發現一輛貨櫃車被遺棄在郊區偏遠道路上，現場警方看見車廂內有「成堆的屍體」，且屍體摸起來很燙，截至目前已有53人死亡。然而，45歲的司機札莫拉諾（Homero Zamorano Jr）在事故現場偽裝成倖存者，被送到醫院治療，幸好其他移民即時向警方檢舉，才順利將人逮捕。

▲▼德州貨櫃車非法運送移民，卻有至少53人被熱死在車廂內，45歲的司機札莫拉諾（Homero Zamorano Jr）為逃避追緝，還偽裝成倖存者被送醫。（圖／路透）

▲司機札莫拉諾（Homero Zamorano Jr）為逃避追緝，偽裝成倖存者被送醫。（圖／路透）

警方調閱邊境監視器畫面發現，札莫拉諾從美墨邊境入關時，滿臉笑容，態度一派輕鬆，明顯是從事非法偷渡的慣犯。美國司法部表示，札莫拉諾被指控一項非法販運移民致死的罪名，若罪名成立，他可能面臨無期徒刑或死刑。

▲德州聖安東尼奧（San Antonio）一輛貨櫃車驚見大量遺體，據報46人死亡。（圖／路透）

▲德州聖安東尼奧（San Antonio）一輛貨櫃車驚見大量遺體，有現場警察表示，許多屍體摸起來很燙。（圖／路透）

警方搜查札莫拉諾手機找出他與28歲的馬丁內茲（Christian Martinez）的通聯紀錄，確認馬丁內茲與這次偷渡行動有關並列為案件共同，而馬丁內茲29日也遭依相同罪名起訴。

另外2名涉嫌參與非法行動的墨西哥人，也在離開聖安東尼奧住處時被捕，法院28日對他們依非法持有槍枝罪名起訴，不過，法官已下令持續拘留，預計7月1日將於聽證會上傳喚兩人。

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