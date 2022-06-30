睡滿「這時間」有助健康！美機構曝長壽8大祕訣　助眠小撇步曝光

▲大多數成年人每晚需要7至9個小時的睡眠，5歲以下孩童需要10至16小時。（圖／Unsplash）

記者詹雅婷／綜合報導

若需要一個充足睡眠的理由，那現在可以說，這有助心臟健康。依據美國心臟協會29日公布在期刊的更新內容，「睡眠時間」納入心血管健康檢查8大指標的其中一項，成年人每晚都應該睡7至9個小時。專家建議，睡前把正在充電的3C裝置盡可能遠離床邊，把螢幕亮度調暗、通知功能關閉，避免睡眠受到影響。

CNN報導，美國心臟協會（AHA）29日把這項更新內容發表在醫學期刊《循環》（Circulation）上，依據這份心臟血管健康指南「生命8大關鍵」（Life's Essential 8），除了新增的睡眠以外，仍保有2010年以來的「簡單生活7法則」（Life's Simple 7），也就是飲食均衡、體能運動、戒除尼古丁、體重指數、血脂、血糖及血壓。

依據更新後的表單，大多數成年人每晚需要7至9個小時的睡眠，5歲以下孩童需要10至16小時（包括午睡）、6至12歲孩童需要9至12小時、13至18歲孩童需要8至10小時。

依據官網，充足睡眠可以促進身體細胞組織血管癒合修復，改善情緒，降低慢性疾病風險。專家也建議，睡前若是正在為裝置充電，盡可能遠離床邊，或在晚上把3C產品螢幕亮度調暗，避免生理時鐘及褪黑激素分泌受到影響，並把通知關閉以免干擾睡眠。

協會首席醫療長桑切斯（Eduardo Sanchez）表示，研究人員發現睡眠對心臟健康有著重要作用，「睡眠不足的人面臨肥胖、高血壓、糖尿病的可能性更高」。

南加州大學凱克醫學院臨床副教授、睡眠專家達斯古普塔（Raj Dasgupta）表示，成年人每晚應該要睡7至9個小時，且要透過高質量睡眠讓身體受益。

達斯古普塔說明，一個人每晚均會經歷多個睡眠周期，包括非快速動眼期（non-REM）及快速動眼期（REM），其中「非快速動眼期」分為3階段，第3階段進入深度睡眠，進行身體修復。倘若一直醒著，就無法進入深度睡眠的階段，造成血壓、血糖升高，而這也與糖尿病、肥胖有關，這些都會讓心臟健康狀況下降，增加心臟衰竭風險。