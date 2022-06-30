自殺式壞習慣！　美研究曝：「開電視睡覺」易早死

▲研究顯示，開著電視睡覺容易影響睡眠，導致心率與血糖增高，進而增加死亡風險。（圖／unsplash）

記者王佩翊／編譯

許多現代人因為獨居太過寂寞，習慣開著電視入眠，然而美國一項最新研究卻顯示，這樣的習慣使人更容易罹患肥胖、糖尿病或是高血壓疾病，更有可能因此提高早死的風險。除了電子用品的光線外，窗外太亮導致光線射入屋內，也會影響睡眠。

根據CNN、《紐約郵報》報導，美國西北大學醫學院先前曾發表研究指出，20多歲的健康成年人睡覺時如果有微弱光源，將會提高他的血糖與心率。而夜間心率的提高將增加未來罹患心臟病與死亡的風險，血糖升高則是胰島素阻抗的症狀，最終可能引發糖尿病。

該研究團隊想進一步了解「患有糖尿病與心血管疾病風險本來就比較高」的老年人，是否會受到相關因素影響，因此針對525名63歲至84歲的老年人進行檢測與分析，並在29日發表最新研究結果。研究小組透過紀錄儀偵測受試者24小時內的睡眠與清醒時的活動，同時測試他們的睡眠週期、運動以及光線變化。

▲專家建議，應該在完全昏暗的環境中入睡。（圖／取自免費圖庫pexels）



研究結果證實，睡覺時如果出現微弱的光線，將會影響老年人的胰島素運作與心率問題，進而出現糖尿病、肥胖、高血壓或心血管疾病。根據實驗，只有不到一半的受試者會在完全昏暗的環境中入睡5個小時以上，有超過53%的受試者則是在有光的環境中睡覺。

研究也發現，在光線充足環境睡覺的人更容易罹患糖尿病、肥胖或是高血壓，且更容易晚睡晚起，而晚睡本身就容易引發心血管疾病與代謝混亂等問題。

研究指出，17.8%在有光的環境中睡覺的受試者患有糖尿病，相反的，在全黑環境下就寢的人僅9.8%罹患糖尿病。有40.7%在有光的環境中睡覺的受試者有肥胖問題，但在黑暗環境中睡覺的人僅26.7%有肥胖問題。

專家警告，除了電視、手機外，其他光線也會造成影響。研究團隊建議，如果無法阻隔窗外光線，可以在睡覺時戴眼罩。而半夜起床上廁所，則是盡可能保持昏暗，不過老年人因為有跌倒風險，因此可以考慮使用距離地面較近的小夜燈，並且使用琥珀色燈光，這類光線因波長較長，對人類的晝夜調節與生理時鐘干擾較小。

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