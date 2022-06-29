10歲女童全家恐墜海亡！父母曾搜尋安眠藥、輕生　關鍵原因曝光

▲女童趙有娜一家消失將近1個月，29日上午正在進行座車打撈工作。（圖／翻攝自YouTube@JTBC News）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓光州10歲女童趙有娜（조유나，音譯）於5月19日透過父母向校方申請，前往濟州島進行一個月的農村體驗學習，豈料6月中旬還是斷絕聯繫，警方發現其最後足跡位於全羅南道莞島郡，昨（28）日下午5時12分更在海底發現座車，目前正在進行打撈，警方發現女童父母生前曾搜尋安眠藥、輕生等關鍵字，疑似與投資虛擬貨幣虧損有關。

自從28日下午在莞島郡薪智面松谷港防波堤水深10公尺的泥灘內發現趙氏一家三口的銀色奧迪座車後，警方透過車牌、後車廂指紋確認確實是女童父親的座車，不過由於水底燈光昏暗，加上車窗玻璃採隔熱防光裝置，不易從窗外看見車內景象，因此無法確定女童一家是否陳屍車內，然而警方確認為此一可能性很高。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《中央日報》、《韓聯社》，其實女童趙有娜一家在前往這趟「旅程」之前，就多少有令人起疑、暗示輕生的行蹤。光州南部警察署今（29）日透露，女童父母從5月上、中旬起至5月30日手機訊號路線斷訊前，曾多次在網路上搜尋安眠藥、虛擬貨幣（LUNA）等關鍵字，且相關網站瀏覽紀錄也暗示一家人確實處於經濟困難、甚至輕生邊緣。

據悉，趙姓女童一家的卡債高達1億多韓元。警方推測，女童父母恐怕是因為投資虛擬貨幣LUNA，卻因為LUNA在一周以內價值暴跌97%，在不堪損失以及負債的情況下，才起心動念輕生。周遭親友則證實，一家三口確實面臨經濟困難等問題。

▼女童一家三口手機關機斷訊前的5月30日晚間11時9分，松谷港碼頭監視器拍到趙父的銀色奧迪轎車。



警方分析，從女童一家三口的行蹤、光是今年第1學期就申請7次校外體驗學習（35個工作天）、明明入住泳池民宿卻不出房門、5月30日晚間11時匆忙退房搭車離開的監視器影像，以及一家三口手機訊號先後於5月31日凌晨關閉，之後完全找不到行跡，都可證實女童一家人恐怕早已輕生身亡。

監視器影像顯示，5月30日晚間10時30分，女童被母親揹在肩膀上，雙臂呈下垂狀，明顯已昏厥、不醒人事，而父親在開車前則一手提著塑膠袋、一手匆忙滑手機。

另外，最新公開的5月30日晚間監視器影像顯示，女童母親退房時首先將旅行用背包放在後車廂，之後回到房間內整理出垃圾，連續兩趟做完資源回收分類後，才搭車離開。

▼女童母親離開前整理垃圾、完成資源回收，同時揹著疑似失去意識的女兒。

京畿大學犯罪心理學教授李水晶（이수정）推測，從女童母親分門別類做資源回收的模樣來看，恐怕是早已下定決心，不會再回家。

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